العنانى يستعرض حوافز السياحة مع كبار منظمى الرحلات فى بورصة لندن

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال عدد من اللقاءات المهنية التى عقدها مع كبار منظمى الرحلات السياحية وشركات الطيران بالسوق الإنجليزى، خلال زيارته للعاصمة البريطانية لندن للمشاركة فى فعاليات بورصة لندن الدولية للسياحة WTM2021.

واستعرض وزير السياحة والآثار الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التى اتخذتها مصر لاستئناف الحركة السياحية الوافدة إليها بما يضمن سلامة السائحين والمواطنين والعاملين بالقطاع.

وتحدث وزير السياحة والآثار تفصيلا عن المنتج السياحى المتكامل الذى تروج إليه الدولة المصرية للجمع بين أنماط ومنتجات سياحية مختلفة مثل السياحة الثقافية والسياحة الشاطئية لتمكين السائحين من الاستمتاع بمختلف الأماكن السياحية والأثرية التى يتميز بها المقصد السياحى المصرى فى ذات الرحلة.

واستعرض الحوافز التشجيعية التى تقدمها الدولة المصرية لدفع حركة السياحة الوافدة لمصر والتى من بينها برنامج تحفيز الطيران الجديد، ومنح تخفيض على أسعار وقود الطائرات ورسوم الهبوط والإيواء والخدمات الأرضية المقدمة فى المطارات المصرية فى المحافظات السياحية، مشيرا إلى الانتهاء من تطعيم كافة العاملين بالقطاع السياحى بالمحافظات السياحية ومعظم المواطنين بها، وأنه جارى استكمال تطعيم المواطنين باقى المحافظات.

والتقى مسئولى ومديرى كل من EasyJet Group (EasyJet Airlines- EasyJet Holidays ) والتى تعتبر واحدة من كبريات شركات الطيران العالمية وثانى أكبر شركات الطيران فى أوروبا المنخفض التكاليف، ومجموعة تيوى TUI العالمية والتى تعد إحدى كبرى منظمى الرحلات فى العالم، والمدير التنفيذى والمدير الإدارى ل Red Sea Holidays أحد منظمى الرحلات البريطانية والمتخصصة فى جلب السياحة الوافدة الى المقصد السياحى المصرى من السوق البريطانى.

ومن جانبه، أشار الرئيس التنفيذى والمدير التجارى لشركة Easy Jet، خلال اللقاء، إلى قيام الشركة فى 9 أكتوبر الماضى بتسيير أولى الرحلات الجوية لمدينة شرم الشيخ من العاصمة البريطانية لندن بعد رفع اسم مصر فى أواخر سبتمبر الماضى من القائمة الحمراء للدول الممنوع السفر إليها من المملكة المتحدة فى ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا.

وأشاد بقيام الدولة المصرية بتشغيل أول خط طيران من مدينة شرم الشيخ إلى مدينة الأقصر بسعر تذكرة طيران تنافسى.

وأوضح أن الشركة تقوم بتنظيم رحلات طيران للمقاصد السياحية المصرية المختلفة وهى الغردقة ومرسى علم وشرم الشيخ من كل من المملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وسويسرا وهولندا، كما أعربوا عن تطلعهم لزيادة هذه الرحلات خلال الفترة المقبلة وخاصة مع وجود طلب متزايد لدى عملائهم للسفر الى مصر، مؤكدين على تعطش وشغف السائحين من السوق البريطانى لزيارة مصر.

كما أعربوا عن رغبتهم لتحقيق مزيد من التعاون مع الوزارة لعمل شراكات لحملات ترويجية مشتركة للمقصد السياحى المصرى.

وأكد الرئيس التنفيذى للأسواق والخطوط الجوية وعضو المجلس التنفيذى ورئيس السياسة العامة ومكتب برلين لمجموعة تيوى TUI العالمية والتى تعد إحدى كبرى منظمى الرحلات فى العالم، أهمية المقصد السياحى المصرى بالنسبة للمجموعة وعملائها، حيث قامت المجموعة باستئناف الرحلات الجوية إلى البحر الأحمر فى 17 أكتوبر2021، معربين عن تطلعهم للتعاون مع الوزارة لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خلال الفترة المقبلة، وأشادوا بخطة استحداث برامج سياحية جديدة تربط بين السياحة الشاطئية والثقافية لجذب أنماط مختلفة من السائحين.