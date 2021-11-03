محافظ الإسكندرية: إزالة جميع المبانى والمحلات المخالفة بطريق مصطفى كامل

جدة - نرمين السيد - رصد محافظ الإسكندرية محمد الشريف، عددًا من المخالفات والتعديات بطريق مصطفى كامل خلال جولته المفاجئة اليوم لمتابعة أعمال توسعة طريق مصطفى كامل الرئيسى بنطاق حى المنتزة أول، وذلك بحضور المهندسة جيهان مسعود رئيس حى المنتزة أول، و عصمت الأشقر مستشار المحافظ، وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية.





وأمر المحافظ الأجهزة التنفيذية فورًا بإزالة جميع المبانى والمحلات المخالفة المتعدية على خط التنظيم بطريق مصطفى كامل وحرم الطريق ، وعددها 13 منزلا، و16 محلا، وقطعة أرض بمساحة ألف متر، وكلف بالاستغلال الأمثل لجميع المساحات التى تم إزالة التعديات منها واستخدامها لإقامة مواقف للسيارات لتعظيم موارد المحافظة.

وأشار "الشريف"، إلى أنه تم إزالة العديد من الاشغالات بطريق مصطفى كامل، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية مستمرة فى إزالة ورفع جميع التعديات أول بأول، مؤكدا على عدم السماح بعودة أى مخالفات مرة أخرى بحرم الطريق وذلك تنفيذًا لتوجيهات الحكومة بالحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كافة صور التعديات.

وأضاف "الشريف"، أن المحافظة الإسكندرية قامت برفع كفاءة وتطوير طريق مصطفى كامل الرئيسى، حيث تم تقسيم أعمال التطوير بالطريق إلى ثلاث مراحل، مشددًا على رؤساء الأحياء بضروة التصدى بكل قوه وحزم لظاهرة البناء المخالف والقضاء على أى أعمال بناء مخالف فى المهد، ومنع تعدى أى مواطن على قطعة أرض للدولة، وذلك لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة وإحكام السيطرة وردع المخالفين.