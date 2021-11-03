وأمر المحافظ الأجهزة التنفيذية فورًا بإزالة جميع المبانى والمحلات المخالفة المتعدية على خط التنظيم بطريق مصطفى كامل وحرم الطريق ، وعددها 13 منزلا، و16 محلا، وقطعة أرض بمساحة ألف متر، وكلف بالاستغلال الأمثل لجميع المساحات التى تم إزالة التعديات منها واستخدامها لإقامة مواقف للسيارات لتعظيم موارد المحافظة.
وأشار "الشريف"، إلى أنه تم إزالة العديد من الاشغالات بطريق مصطفى كامل، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية مستمرة فى إزالة ورفع جميع التعديات أول بأول، مؤكدا على عدم السماح بعودة أى مخالفات مرة أخرى بحرم الطريق وذلك تنفيذًا لتوجيهات الحكومة بالحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كافة صور التعديات.
وأضاف "الشريف"، أن المحافظة الإسكندرية قامت برفع كفاءة وتطوير طريق مصطفى كامل الرئيسى، حيث تم تقسيم أعمال التطوير بالطريق إلى ثلاث مراحل، مشددًا على رؤساء الأحياء بضروة التصدى بكل قوه وحزم لظاهرة البناء المخالف والقضاء على أى أعمال بناء مخالف فى المهد، ومنع تعدى أى مواطن على قطعة أرض للدولة، وذلك لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة وإحكام السيطرة وردع المخالفين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ الإسكندرية: إزالة جميع المبانى والمحلات المخالفة بطريق مصطفى كامل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.