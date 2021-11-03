- 1/3
- 2/3
- 3/3
وأشار المحافظ، وفقا لبيان صحفى، إلى أن المشروع مقام على مساحة 18 ألف م، وتشمل المرحلة الأولى إقامة 4 مجمعات خرسانية تكفى لإيواء 220 حصانا ومجهزة على أكمل وجه روعى فيها كافة المعايير البيئية وتشمل إقامة المظلات اللازمة للإقامة والمبيت ووحدات الطعام والشراب ووحدات للأطباء البيطرين ودورات المياه وغرف للإدارة، وينفذ المشروع تحت إشراف مديرية الإسكان بالمحافظة.
ووجه المحافظ الشركة المنفذة للأعمال، بضرورة مراعاة إقامة بوابات الإسطبل بعيداً عن المنطقة السكنية على أن يكون هناك مدخل خاص بالإفراد مع سرعة الانتهاء من الأعمال لما للمشروع من أهمية كبيرة.
وخلال جولته، حرص المحافظ على التواصل مع القاطنين بمحيط المنطقة والاستماع إلى مطالبهم، موجها رئيس حى الهرم بتذليل كافة المعوقات أمامهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. محافظ الجيزة يتابع أعمال إنشاء الإسطبل الحضارى بالأهرامات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.