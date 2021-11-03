صور.. محافظ الجيزة يتابع أعمال إنشاء الإسطبل الحضارى بالأهرامات

جدة - نرمين السيد - تابع أحمد راشد محافظ الجيزة، أعمال تنفيذ المرحلة الأولى لإنشاء الإسطبل الحضارى البديل عن الإسطبلات العشوائية المتواجدة بمحيط المنطقة الأثرية بالأهرامات، لما تسببه تلك الاسطبلات من مظهرا غير حضارى.





وأشار المحافظ، وفقا لبيان صحفى، إلى أن المشروع مقام على مساحة 18 ألف م، وتشمل المرحلة الأولى إقامة 4 مجمعات خرسانية تكفى لإيواء 220 حصانا ومجهزة على أكمل وجه روعى فيها كافة المعايير البيئية وتشمل إقامة المظلات اللازمة للإقامة والمبيت ووحدات الطعام والشراب ووحدات للأطباء البيطرين ودورات المياه وغرف للإدارة، وينفذ المشروع تحت إشراف مديرية الإسكان بالمحافظة.

ووجه المحافظ الشركة المنفذة للأعمال، بضرورة مراعاة إقامة بوابات الإسطبل بعيداً عن المنطقة السكنية على أن يكون هناك مدخل خاص بالإفراد مع سرعة الانتهاء من الأعمال لما للمشروع من أهمية كبيرة.

وخلال جولته، حرص المحافظ على التواصل مع القاطنين بمحيط المنطقة والاستماع إلى مطالبهم، موجها رئيس حى الهرم بتذليل كافة المعوقات أمامهم.