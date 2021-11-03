القوات الجوية المصرية والهندية تنفذان تدريبا مشتركا بإحدى القواعد المصرية

نفذت القوات الجوية المصرية والهندية تدريباً جوياً على مدار عدة أيام بمشاركة عدد من الطائرات المقاتلة متعددة المهام لكلا الجانبين بإحدى القواعد الجوية بجمهورية مصر العربية.

تضمن التدريب تنفيذ عدد من المحاضرات النظرية والعملية لتوحيد المفاهيم وصقل المهارات والتنسيق على إدارة العمليات المشتركة بمختلف أساليب القتال الجوى الحديث ، وتنفيذ التدريب على التزود بالوقود فى الجو ، كذلك قيام المقاتلات متعددة المهام من الجانبين بتنفيذ العديد من الطلعات الجوية المشتركة للتدريب على مهاجمة الأهداف المعادية والدفاع عن الأهداف الحيوية فى تناغم كامل ، وأظهر التدريب مدى ما وصل إليه مقاتلوا القوات الجوية من مستوى إحترافى يؤهلم لتنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم .

تأتى هذه التدريبات فى إطار تنمية العلاقات العسكرية والتعاون المشترك للقوات الجوية مع نظيرتها من الدول الشقيقة والصديقة.