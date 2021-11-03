”القابضة للمطارات”: استعادة 65% من الحركة بمطار القاهرة وافتتاح مطار سفنكس فى...

أعلن المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، عن استعادة 65 % من الحركة الجوية بمطار القاهرة الدولي، و70% من الحركة بمطارى شرم الشيخ والغردقة، مقارنة بعام 2019، وذلك نتيجة لطلب العديد من شركات الطيران خلال الفترة الماضية استئناف رحلاتها خاصة إلى المدن السياحية بعد توقفها بسبب جائحة كورونا.
وأضاف رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، في تصريحات صحفية، أنه جارى الانتهاء من كافة أعمال تطوير الصالات، وزيادة السعة الاستيعابية لمطار سفنكس الدولي ليستقبل 900 راكبا فى الساعة، وهى 3 أضعاف التشغيل السابق، ومن المقرر أن يتم افتتاحه فى شهر فبراير من العام المقبل 2022، وذلك استمرارا للجهود المشتركة التى تبذلها الدولة لخدمة المواطنين والتسهيل عليهم، حيث يحظى مطار سفنكس الدولى باهتمام كبير من القيادة السياسية، لأنه يخدم مناطق الجيزة والهرم وأكتوبر، ويخفف الضغط المرورى على مطار القاهرة الدولى، حيث صمم المطار وفق أحدث الطرازات العالمية لتصنيع المطارات في العالم.
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