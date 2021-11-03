قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر تبنت نهجًا طموحًا نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وبرنامجًا شاملًا للإصلاح تضمن اصلاحات تشريعية واقتصادية وهيكلية، وتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى والمتنوعة لوضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية.
جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية بالملتقى الثاني للتجارة العربية الأفريقية، مشيرًا إلى أن إشادة المؤسسات الدولية باداء الاقتصاد المصري يجعله نموذجا يسعدنا مشاركته في كافة دول المنطقة العربية والأفريقية.
أضاف بقوله: تمكنت مصر بكل عزم وإصرار من توفير بنية أساسية قوية لا تقف فقط عند مصر ولكن تعمل لخدمة دول الجوار والمنطقة العربية والأفريقية، كمشروعات الكهرباء وغيرها.
استكمل: نؤمن بأن التنمية هي مفتاح الأمان والاستقرار في كل دول العالم، معربًا عن ثقته في أن يخرج الملتقى بخطوات هامة وجادة في سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية والتعاون والتكامل خاصة في مجال التجارة العربية والأفريقية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصطفى مدبولى: مصر تبنت برنامجا طموحا لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.