صديق «ضحية» الإسماعيلية: صاحبي راسه «اتقطعت» زي داعش «فيديو»

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توجه محرري موقع دوت الخليج، إلى مكان واقعة قتل شاب فى الإسماعيلية، للحديث بشأن كواليس حالة الذبح التى حصلت على يد آخر.

دوت الخليج

صديق ضحية الإسماعيلية فى حوار لـ دوت الخليج

من جانبه قال حربي، أحد شهود العيان على الواقعة:" تلقينا الخبر فى صدمة، خاصة أن الضحية «أحمد» كان كريم وطيب وصاحب عيال، وعنده 7 أولاد".

صديق «ضحية» الإسماعيلية: اللى حصل مع صاحبي زي داعش

وتابع فى بث مباشر لـ دوت الخليج:" الضحية «أحمد» مش بتاع مشاكل ولا بيشيل من الحد والأطفال فى المكان كلهم بيحبوه، ودايما مبتسمًا ومحبوب من الكل". واستكمل:" عبدالرحمن «القاتل» لسه طالع من المصحة، وازاى الناس لم تتصدى للقاتل، ولازم حقه يجي".

وأضاف:" قطع رأس شخص لآخر بنشوفها فى الجماعات الإرهابية ليبيا أو داعش، إنما يحصل هنا دا مستحيل.

واستكمل:" احمد ضحية واقعة الإسماعيلية كان طيب ومحترم، ولازم يتعدم فى مكان عام علشان ماحدش يعمل كدا تاني.

تجدر الإشارة إلى أن مدينة الإسماعيلية قد شهدت فى وقت لاحق، وقوع حادث مريع حيث قام مواطن يٌدعى عبدالرحمن بذبح شخص آخر فى شارع عمومي، وذلك بعد طعنه وسحله.

وتمكنت قوات الشرطة من القبض على قاتل الإسماعيلية، كما أصدرت النيابة العامة بيانًا بشأن هذا الأمور.