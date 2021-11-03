/659621/الأزهر-تشكل-لجنة-من-5-طالبات-لبحث-مشكلات-المدينة-الجامعية-والعملية-التعليمية-بفرع-البنات

قام الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس جامعة الأزهر، الأربعاء، بجولة موسعة لحرم فرع البنات بمدينة نصر، تضمنت متابعة الأعمال النهائية بالعيادة الطبية بكلية الطب.

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ووجه بأهمية، إضافة لمسة جمالية في البيئة المحيطة بالعيادة الطبية؛ من خلال زيادة المساحات الخضراء، وأماكن الانتظار المجهزة لراحة الطالبات.

وحث نائب رئيس الجامعة، الطالبات على الجد والاجتهاد، وحذرهن من الانسياق وراء الشائعات المضللة، وأن يكن خير سفيرات للأزهر الشريف، ونماذج مضيئة في شتى المجالات العلمية.

الأزهر تشكل لجنة من 5 طالبات لبحث مشكلات المدينة الجامعية والعملية التعليمية بفرع البنات

وتفقد، فكري مدرجات كلية الدراسات الإنسانية للبنات بقسم علم النفس؛ للوقوف على انتظام العملية التعليمية، ودار حوار بينه وبين الطالبات؛ واستمع إلى ملحوظات بعضهن، ووعد بحل أي معوقات يتعرضن لها.

وقرر تشكيل مجموعة من خمس طالبات يكن حلقة وصل بين زميلاتهن وإدارة الجامعة فيما يتعلق بالعملية التعليمية، أو المدن الجامعية.

وتفقد القاعات الدراسية بكليات: التجارة، والدراسات الإسلامية، ومعرض الكتاب المقام بالتعاون مع مجمع البحوث الإسلامية، ووزع الهدايا الرمزية على الطالبات وسط سعادة بالغة منهن.

دورات تدريبية وتثقيفية وتوعوية للطالبات

ووعد نائب رئيس الجامعة، بتنظيم دورات تدريبية وتثقيفية وتوعوية للطالبات، في مجال اللغة الإنجليزية، وكورسات تنمية بشرية، بهدف تشجيع الطالبات على التفوق ورصد مكافآت مالية قيمة؛ تشجيعًا للطالبات المتفوقات، والتوسع في ذلك بجميع الكليات.

وتابع نائب رئيس الجامعة، الندوة الثقافية التي عقدت بمدرج كلية التجارة بنات تحت عنوان: "عش حياتك بكل ثقة" لزرع الثقة في الطالبات.

وطالب نائب رئيس الجامعة، الطالبات بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة جائحة كورونا، وحثهن على التسجيل عبر موقع وزارة الصحة لأخذ تطعيم فيروس كورونا من خلال النقاط الموجودة في أكثر من مكان بحرم فرع البنات بمدينة نصر.