بـ« 1,5 مليون جنيه».. ضبط مخدرات بحوزة 5 عناصر إجرامية في أسيوط

/659598/بـ-15-مليون-جنيه-ضبط-مخدرات-بحوزة-5-عناصر-إجرامية-في-أسيوط

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الابعاء، كمية من المواد المخدرة بحوزة 5 عناصر إجرامية بأسيوط بقصد الإتجار.

دوت الخليج

القبض 5 عناصر اجرامية

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ، وبالإشتراك مع مديرية أمن أسيوط نشاط (5 عناصر إجرامية – لإثنين منهم معلومات جنائية – مقيمين بمحافظة أسيوط) تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وخاصةً مخدر الآيس (الشابو) وترويجها على عملائهم وكذلك حيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة للدفاع عن تجارتهم الآثمة مُتخذين من دائرة مركز شرطة أبوتيج بأسيوط مسرحاً لمزاولة نشاطهم.

القبض المتهم

بعد تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم بدائرة المركز، وبحوزتهم (كمية من مخدر الآيس "الشابو" – كمية من مخدر الحشيش – عدد من الأقراص المخدرة – فرد محلى – طبنجة صوت معدلة – كمية من الطلقات النارية – 2 دراجة نارية "بدون لوحات" - مبلغ مالى – 5 هواتف محمول – سلاح أبيض – ميزان حساس)، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ماجاء بالتحريات.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 1,5 مليون جنيه.