/659605/الزمالك-يعترض-على-تعيين-محمد-نصر-الدين-مخرج-القمة-123-تفاصيل

تقام بماراة الزمالك والأهلي، مساء الجمعة المقبل، على ملعب القاهرة الدولي، في تمام الثامنة مساء، في إطار مباريات الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتم تعيين المخرج محمد نصر الدين لإخراج المباراة تليفزيونيا، ولكن قوبل هذا القرار بالرفض من جانب عشاق الزمالك نظرا لهوية نصر الدين بتشجيع الأهلي.

وكتب عمرو الدردير عبر حسابة الرسمي "هناك اعتراض رسمي تم من جانب اللجنةالمكلفة بإدارة نادي الزمالك على تعيين محمد نصر الدين، مخرجا لمباراة الزمالك والأهلي".

وزاد "وقد أجرى الكابتن حسين لبيب عده اتصالات من أجل تغيير المهرج المصنف ضد الزمالك ومالزالت الاتصالات جارية وسنوافيكم بالحقائق".

كارتيرون يعلن قائمة الزمالك استعداداً لمواجهة الأهلي

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، عن قائمة الفريق التي ستدخل معسكرا مغلقا بعد قليل بأحد الفنادق بالقاهرة استعدادا لمواجهة الأهلى المقرر لها يوم الجمعة المقبل بالجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الفريق كالتالي:

حراسة المرمى : محمد أبو جبل ، محمد عواد .

الدفاع : محمود علاء ، محمود حمدي "الونش" ، محمد عبد الغني ، حسام عبدالمجيد ، عبدالله جمعة ، حمزة المثلوثي ، أحمد فتوح ، محمد عبد الشافي .

الوسط : طارق حامد ، محمود عبد العزيز ، إمام عاشور ، محمد أشرف "روقا" ، يوسف إبراهيم "أوباما" ، إسلام جابر ، أحمد سيد "زيزو" ، محمد أوناجم ، مصطفى فتحي ، أشرف بن شرقي.

الهجوم : عمر السعيد ، سيف الدين الجزيري.

وشرح كارتيرون للاعبي الفريق بعض الأمور الخططية، بجانب أدوار خاصة سيقومون بتنفيذها على هامش المران.

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة قوية بنهاية المران عصر اليوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وشهدت التقسيمة تنفيذ الجمل التكتيكية التي تم التدريب عليها خلال مران اليوم كما حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني على قيادة التقسيمة وإيقافها في أكثر من مناسبة لتوجيه التعليمات والنصائح الفنية للاعبين.

وظهر جميع اللاعبين في التقسيمة بشكل طيب وجاهزية فنية قوية استعدادا لمواجهة الأهلى.

ويستعد الزمالك لمواجهة النادي الأهلي في الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل في الجولة الثالثة من الدوري الممتاز باستاد القاهرة الدولي.