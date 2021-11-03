/659608/خالد-بدوي-يتقدم-بـ-4-طلبات-إحاطة-خاصة-بمحافظة-الشرقية

تقدم النائب الدكتور خالد بدوي، عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بـ 4 طلبات إحاطة

الأول: بشأن عدم إفتتاح وحده مرور الابراهيمية بمحافظة الشرقية رغم جاهزيتها منذ 10 اشهر موجه الي وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي

والثاني: بشأن إستدعاء اكثر من 10 من مديري المديريات بعد بلوغهم السن القانوني للمعاش للعمل وكيل وزارة بالمحافظات المختلفة مما يعد إهدارا للمال العام وإحراق الكفاءات الادارية فى المحافظات، موجه الي وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي

والثالث: بشأن إحلال وتجديد محطة معالجة كفور نجم الابراهيمية بالشرقية، موجه لوزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار الرابعك بشأن رفع كفاءة ورصف و توسعة وإنارة طريق كفر صقر بالزقازيق، موجه إلى وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي

هذا واستقبل المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب اليوم الأربعاء الموافق 3 نوفمبر 2021، السيد جاكوب موديندا رئيس برلمان زيمبابوي والوفد المُرافق له.

في مستهل اللقاء، رحب المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب برئيس برلمان زيمبابوي والوفد المرافق، مؤكداً على خصوصية وتاريخية العلاقات بين مصر وزيمبابوي، على كافة الأصعدة والمستويات، وخلال اللقاء استعرض المستشار سعد الدين مع السيد رئيس برلمان زيمبابوي سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة الأصعدة، خاصة على الصعيد البرلماني، وسبل التنسيق المُشترك بين البلدين في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية.

من جانبه، أكد جاكوب موديندا رئيس برلمان زيمبابوي على اعتزازه بتلك الزيارة، مُشيداً بحفاوة الاستقبال التي لاقاها في مصر، كما استعرض أبرز القضايا التي تهم القارة الإفريقية، مؤكداً على ضرورة التنسيق المشترك بين برلمانين البلدين الشقيقين إزاء القضايا الدولية والإقليمية.