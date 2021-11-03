برشلونة يهدد بقاء باتريس كارتيرون في الزمالك.. تفاصيل

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أقترب نادي برشلونة الاسباني من التعاقد مع تشافي هيرنانديز لتدريب الفريق، خلفاً لرونالد كومان الذي تمت إقالته منذ أيام، بعد الأداء السئ الذي قدمه مع الفريق منذ بداية الموسم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويأتي تشافي المدير الفني للسد القطري على رأس الترشيحات لتدريب الفريق الكتالوني، حيث كان اللاعب الكبير قائداً لبرشلونة ويعد من أساطير النادي الاسباني، ويقدم حالياً مع السد القطري أداء جيد، مما جعل مسئولو برشلونة يفكرون بإسناد له تدريب الفريق.

تدريب تشافي لبرشلونة يعجل برحيل كارتيرون عن الزمالك

وإذا تعاقد برشلونة مع تشافي بشكل رسمي، قد يلجأ الفريق القطري للتعاقد مع كارتيرون المدير الفني الحالي لنادي الزمالك، حيث يعد المدرب الفرنسي على رأس الترشيجات لتولي مهمة تدريب الفريق.

بجانب الحالة الغير مستقرة بين كارتيرون ومرتضى منصور حال عودته لرئاسة النادي مرة أخرى بعد حصولة على حكم بذلك، حيث رحل الفرنسي عن الزمالك المرة الأولى بسبب عدم راحته مع مرتضى منصور مما يعجل ذلك برحيله وموافقته على تدريب السد بالإضافة للمبلغ المالي الكبير الذي يقدمونه له.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي يوم الجمعة القادمة ضمن مباريات الأسبوع الثالث من الدوري العام بستاد القاهرة، ويأمل الفارس الأبيض لتحقيق الفوز على المارد الأحمر لإثبات تفوقه عليه والوصول للنقطة التاسعة من 3 مباريات.

قائمة الزمالك لمواجة الأهلي:

حراسة المرمى : محمد أبو جبل ، محمد عواد .

الدفاع : محمود علاء ، محمود حمدي "الونش" ، محمد عبد الغني ، حسام عبدالمجيد ، عبدالله جمعة ، حمزة المثلوثي ، أحمد فتوح ، محمد عبد الشافي .

الوسط : طارق حامد ، محمود عبد العزيز ، إمام عاشور ، محمد أشرف "روقا" ، يوسف إبراهيم "أوباما" ، إسلام جابر ، أحمد سيد "زيزو" ، محمد أوناجم ، مصطفى فتحي ، أشرف بن شرقي.

الهجوم : عمر السعيد ، سيف الدين الجزيري.