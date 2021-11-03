/659612/رغم-التدخل-النيابى-والحكومى-شيكابالا-لن-يلعب-مباراة-القمة

تقترب مباراة القمة المرتقبة بين الزمالك والأهلي، في إطار مبارياتا لجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتنتظر جماهير نادي الزمالك قرار رفع الإيقاف عن شيكابالا لاعب الفريق، وذلك بعد قرار مركز التسوية والتحكيم برفع الإيقاف عن اللاعب ومشاركتة مع الفريق بشكل طبيعي، ولكن لم يمتثل اتحاد كرة القدم المصري لتنفيذ هذا القرار.

وبرغم تدخل الحكومة والبرلمان في هذا الأمر من أجل تنفيذ القانون، وذلك بعد حديث حازم غمام، أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بضرورة تطبيق القانون ووجه السؤال لأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في هذا الأمر.

وتحدث الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وقال أن قرارات مركز التسوية والتحكيم لابد أن يتم تنفيذها بشكل مباشر وهي ملزمة على اتحاد كرة القدم المصري.

وتحدث أيضا هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصري، قال أن قرارات مركز التسوية والتحكيم ملزمة على اتحاد كرة القدم المصري ولابد من تنفيذها على الفور.

وبرغم كل هذه القرارات يرفض اتحاد كرة القدم المصري رفع الإيقاف عن شيكابالا، وسيكون الوجهة القادمة هي تقديم استئناف أمام محكمة القاهرة من أجل تنفيذ القانون بالقوة الجبرية.

كارتيرون يعلن قائمة الزمالك استعداداً لمواجهة الأهلي

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، عن قائمة الفريق التي ستدخل معسكرا مغلقا بعد قليل بأحد الفنادق بالقاهرة استعدادا لمواجهة الأهلى المقرر لها يوم الجمعة المقبل بالجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الفريق كالتالي:

حراسة المرمى : محمد أبو جبل ، محمد عواد .

الدفاع : محمود علاء ، محمود حمدي "الونش" ، محمد عبد الغني ، حسام عبدالمجيد ، عبدالله جمعة ، حمزة المثلوثي ، أحمد فتوح ، محمد عبد الشافي .

الوسط : طارق حامد ، محمود عبد العزيز ، إمام عاشور ، محمد أشرف "روقا" ، يوسف إبراهيم "أوباما" ، إسلام جابر ، أحمد سيد "زيزو" ، محمد أوناجم ، مصطفى فتحي ، أشرف بن شرقي.

الهجوم : عمر السعيد ، سيف الدين الجزيري.