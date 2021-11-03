بشرى لـ سهير البابلي بعد أزمتها الصحية: «أيقونة المسرح والفن»

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وجهت الفنانة بشرى رسالة جديدة للفنانة القديرة سهير البابلي، مطالبة لها الدعاء بالشفاء العاجل بعد أن صرحت ابنتها بتدهور حالتها الصحية في الفترة الأخيرة.

دوت الخليج يرصد رسالة بسرى لـ سهير البابلي بعد دخولها العناية المركزة

ونشرت بشرى صورة للبابلي عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، من خلال خاصية ستوري، وعلقت عليها: “ أيقونة المسرح والفن سهير البابلي ربنا يطمنا عليكى ويشفيكى ويعافيكى ويطمن عائلتك ومحبينك”.

كما حرص الفنان خالد النبوي على دعم ومساندة الفنانة سهير البابلي بعد تدهور حالتها الصحية خلال الأيام القليلة الماضية دخلت على إثره العناية المركزة، فنشر صورة للفنانة القديرة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وعلق عليها قائلا: “عبقرية المسرح سهير البابلي ربنا يسلمك من كل شر و تقومي بالسلامة ،، إتعلمت منك كتير في أول فيلم ،، رسمتي الضحكة في قلوبنا وعلى وشوشنا، وهتفضل طول العمر، ربنا يشفيكي، آمين".

مرض الفنانة سهير البابلي

هذا وتصدرت الفنانة القديرة سهير البابلي مؤشرات الأكثر بحثا على موقع جوجل الشهير بعد أن أعلنت ابنتها في تصريحات صحفية عن تدهور حالتها الصحية، في إشارة منها أنها تتراجع.

وبدأ نجوم الفن في تداول صور سهير البابلي عبر صفحاتهم الرسمية بممواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، مطالبون لها بالدعاء، الأمر الذي استدعى الجمهور في ترقب حالتها وتفاصيل مرضها.

وكانت قد كشفت ابنتة سهير البابلي أنها متواجدة بالعناية المركزة من أجل محاولة السيطرة على الوضع الصحي الذي شهد تدههور في الفترة الأخيرة، في ظل معاناة الوالدة من غيبوبة سكر وبوادر جلطة.

معلومات حول سهير البابلي

وتعتبر الفنانة سهير البابلي من أهم الكوميديانات، فقد قدمت خلال مسيرتها الفنية عددا من الأعمال الهامة بالمسرح والسينما والتليفزيون، ولعل أبرز أعمالها: "ريا وسكينة، ليلة القبض على بكيزة وزغلول، السيد قشطة، استقالة عالمة ذرة، عطية الإرهابية" وغيرها من الأعمال.

ومن أشهر أعمال سهير البابلي الفنية فيلم “بكيزة وزغلول”، والذي طرحه عام 1986، من تأليف إسعاد يونس، بطولة سهير البابلي، إسعاد يونس، صلاح قابيل، مصطفى متولي، زوزو نبيل، شريف منير، إخراج أحمد بدر الدين.

مسلسل قانون سوسكا أخر أعمال سهير البابلي

وكان آخر أعمال سهير البابلي مسلسل “قانون سوسكا”، والذي قدمته عام 2016، ودارت أحداثه حول دكتورة مصرية تدعى رقية ولعبت دورها الفنانة سهير البابلي، عاشت في كندا وعندما يتوفى زوجها تعود إلى مصر وتحول منزلها لبيت للمغتربات، وتكتشف من خلال الفتيات المشاكل التي تواجهن، والتغيرات الاجتماعية والثقافية التي طرأت على المجتمع.

والعمل من بطولة سهير البابلي، عزت أبو عوف، إنجي أباظة، بسمة محيي زايد، شيرين، رامي غيط، سماح غندور، رشا نور الدين ليندا فهمي، منير مكرم، إسلام صبري، تأليف ربيع فرج، إخراج مازن الجبلي.