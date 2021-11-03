هيفاء وهبي عن سبب ارتدائها فستان حفلها ببورسعيد: «لون النادي المصري»

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حرصت الفنانة هيفاء وهبي على الكشف عن سبب ارتدائها فستان حفلها الأخير بمدينة بورسعيد، والذي أثارت الجدل به في الساعات القليلة الماضية.

دوت الخليج يرصد سبب ارتداء هيفاء وهبي فستان باللون الأخضر بحفل بور سعيد

وشاركت هيفاء وهبي فستانها عبر خاصية ستوري بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلقت عليها كاشفة عن سر اختيارها للون الأخضر: “لأنه لون النادي المصري البورسعيدي”.

وظهرت هيفاء ةهبي خلال حفل بورسعيد بفستان أخضر مائل للزيتي، طويل لكنه كشف عن جزء من الصدر لتبرز إطلالتها إطلالتها الطاغية التي لطالما اشتهرت بها هيفاء وهبي.

حفل هيفاء وهبي بالساحل الشمالي

أحيت الفنانة المتألقة هيفاء وهبي حفل جديد ضمن حفلات مدينة العلمين بالساحل الشمالي والذي شهد حضور عدد من أصدقائها من الوسط الفني، وشهد الحفل حضورا جماهيريا ساحقا.

وقدمت هيفاء وهبي خلال الحفل باقة من أشهر أغانيها المعلقة في أذهان الجمهور، في وسط أجواء رائعة من حفلات الصيف المعروفة مع الإلتزام بالإجراءات الإحترازية اللازمة منعا لتفشي وباء كورونا، وتترواحت أسعار تذاكر حفل هيفاء وهبي بين 3 فئات، وهي 750 وقوفا، و1000 للفرد على طاولة خاصة تضم 6 أفراد، و2500 جنيه للفرد على طاولات الـ vip، والتي تضم على الأقل 10 أفراد، وتم فتح أبواب الدخول من العاشرة، وحتى الرابعه فجرا.

هيفاء وهبي وأكرم حسني يتألقان بأغنية لو كنت

تصدرت أغنية «لو كنت» الذي يقدمه الثنائي أكرم حسني و هيفاء وهبي في أحدث أعمالهم تريند موقع تويتر العالمي عقب طرحها مباشرًة مساء يوم الثلاثاء الماضي ولاقت إعجاب الجمهور، كما تفاعل بعض نجوم الفن معها وشاركوا هاشتاج «لو كنت» عبر حسابتهم الرسمية ومن أبرزهم الفنان أحمد فهمي، شيكو، مصطفى خاطر، محمد أنور، ميريهان أبو الحسن، سلمى أبو ضيف و أحمد أمين.

أغنية «لو كنت» التي تميزت بالطابع الكوميدي، من كلمات وألحان أكرم حسني، توزيع توما و إخراج حسام الحسيني، والتي تعد التعاون الأول بين أكرم حسني و هيفاء وهبي