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بمشاركة أبوهشيمة.. دفاع الشيوخ تناقش قضية الوعي والانتماء الوطني..ويؤكد: تعزز روح الإنتماء لدى الشعب والشباب

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ريهام سعيد 0 تبليغ

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/659617/بمشاركة-أبوهشيمة-دفاع-الشيوخ-تناقش-قضية-الوعي-والانتماء-الوطنيويؤكد-تعزز-روح-الإنتماء-لدى-الشعب-والشباب

أكد النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أن الحوار داخل لجنة الدفاع والأمن القومي كان مثمراً والنقاشات جادة تستهدف جميعها تعزيز روح الإنتماء لدى الشعب المصري بشكل عام والشباب بصفة خاصة.

دوت الخليج يرصد تعليق أبو هشمية على الجلسة الحوارية بدفاع الشيوخ 

جاء ذلك خلال مشاركته كرئيس للجنة الشباب والرياضة في مجلس الشيوخ في الحلقة الحوارية التي أطلقتها لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس حول موضوع الإنتماء ودور الوعي في تعزيزه.

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هذا وعقدت لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس الشيوخ برئاسة النائب اللواء طارق نصير وكيل اللجنة اجتماعا اليوم لمناقشة قضية الوعي والانتماء الوطني بالاشتراك مع هيئات مكاتب لجان التعليم والشؤن الدينية والرياضة والاعلام والثقافة  وحضر النائب أحمد أبو هشيمة رئيس لجنة الشباب والرياضة بالمجلس. 

وقرر مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق عودة نظام سير العمل بجميع قطاعات وإدارات الأمانة العامة لمجلس الشيوخ بعودة نظام العمل اليومي بكافة القوى التشغيلية بنسبة ١٠٠٪ اعتبارا من اليوم الأحد.   ونوه مجلس الشيوخ في منشور إداري علي وجوب تلقي كافة العاملين بمجلس الشيوخ بتلقي لقاح فيروس كورونا المساجد وسرعة تلقي اللقاح في موعد لا يتجاوز ١٥ نوفمبر .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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