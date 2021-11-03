/659619/تشكيل-ريال-مدريد-الرسمي-لمواجهة-شاختار-بدوري-الأبطال

أعلن الإيطالي كارلو انشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد عن تشكيل فريقه لمواجهة شاختار الأوكراني، في لقاء الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويدخل الفريق الملكي مواجهة اليوم بكامل نجومه لتحقيق الفوز ومواصلة الصدارة، بعد التعثر في المباريات السابقة بدور المجموعات وتأخر ترتيبه في المجموعة الرابعة في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف الفريق الملدوفي شرييف.

تشكيل ريال مدريد أمام شاختار:

حراسة المرمي: كورتوا

خط الدفاع: ميندي، ميليتاو، ألأبا، كارفاخال.

خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو.

خط الهجوم: فينسيوس جونيور، كريم بنزيما، لوكاس فاسكيز.