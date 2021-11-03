للمرة الثانية..نجوم الفن يوجهون رسائل غامضة تحت شعار «لسة الحكاية مكملة»

/659622/للمرة-الثانيةنجوم-الفن-يوجهون-رسائل-غامضة-تحت-شعار-لسة-الحكاية-مكملة

تداول عدد كبير من نجوم الفن والغناء والإعلام، عدد كبير من المنشور تحمل نفس المعنى خلال الساعات القليلة الماضية، مرفق عليها عبارة غامضة «لسة الحكاية مكملة».

دوت الخليج

وكان من بين هؤال النجوم، كل من الفنانة القديرة إسعاد يونس، والفنان إياد نصار فضلا عن صابرين وشريف منير ووهبة مجدي ومحمد جمعة ووائل رياض وسماح أنور وآخرين، ومن المتوقع أن يكشف النجوم السر وراء مشاركتهم في الحكاية ونوعها وأهميتها في المجتمع خلال الأيام القليلة القادمة.

ليست المرة الأولى

وكان أثار عدد كبير من نجوم الفن في مصر حيرة الجمهور في الساعات القليلة الماضية من خلال رسائل غامضة شاركوها عبر حسابتهم الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي شفرتها تتلخص في كلمة «التحدي».

اذ حيرت الفنانة هبة مجدي جمهورها بعدما كشفت عن بدء تحدي جديد، بمشاركة عدد كبير من النجوم، وفي دور لم يسبق لها أن قدمته من قبل لكنها لم تفصح عن طبيعة التحدي الجديد الذي تخوضه لأول مرة، اذ اكتفت بنشر صورة جديدة عبر حسابها الرسمي بموقع “انستجرام”، وعلقت عليها كاتبة: "كل تجربة بدخلها هي التحدي الكبير بالنسبة لي، والمرة دي بشارك نجوم كتير ودوري غير كل الأدوار.. اتفرجوا واحكموا بنفسكم".

انضمت الفنانة حنان مطاوع للتحدي، معربة عن دعمها للمنصات التي تقدم أعمالا جيدة وهادفة، دون أن تكشف عن طبيعة التحدي، اذ كتبت: "المنصات اللي بتعرض أعمال جميلة ومحترمة منصات لازم ندعمها ونشارك فيها، والتحدي عمل جديد بشارك فيه على منصة محترمة".

وأعلن الإعلامي خالد عليش أيضا، مشاركته في التحدي مشيرا إلى أنه عمل لم يسبق أن قدمه من قبل، ومن المقرر الكشف عنه قريبا، موضحا أنه ليس برنامج مسابقات أو برنامج عادي أو حتى أغنية، بل هو مسلسل مبينتهيش، على حد وصفه، اذ قال: “ أنا انضميت لـ التحدي.. مسلسل ما بينتهيش، الموضوع مش برنامج مسابقات ولا غنوة ولا لقطة ولا برنامج.. دي حاجة كده مش في الكنافة.. قريبا”

وغيرهم من الفنانين الأخرين دون الكشف عن سر هذا التحدي هو الأخر، ولازلنا ننتظر مفاجأت النجوم والمشاهير خلال الأيام القليلة القادمة.