وزير التربية والتعليم: مصر استفادت من الاستثمار بالتعليم الرقمى خلال كورونا

جدة - نرمين السيد - أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور طارق شوقى، أن توفر المحتوى الرقمى التعليم ساعد مصر أمام جائحة كورونا، مشيرا إلى أن مصر استفادت من عملية الاستثمار بالتعليم الرقمى خلال الأزمة.





وقال الوزير -خلال مقابلة خاصة مع قناة (سكاى نيوز) الإخبارية اليوم الأربعاء- "إن جائحة (كورونا) كنت مفاجأة لكل دول العالم، ومصر استفادت من استثمار كان يسبق الجائحة، بدأ سنة 2017 بالاستثمار فى الرقمنة بالتعليم قبل الجامعى، حيث تم بناء منصات تعريفية كبيرة جدا ومحتوى رقمى فى بنك المعرفة المصرى، وتم بناء بنية تحتية فى المدارس بهدف تطوير التعليم فى المقام الأول".

وأضاف أنه خلال الجائحة كن فى وضع أفضل من دول أخرى من حيث توفر المحتوى الرقمى التعليم المطلوب، وتمت إضافة حلول كثيرة مثل قنوات تلفزيونية ومنصات بث مباشر، ومراجعات رقمية، وأن الاستثمار فى رقمنة التعليم ساعدنا فى الوصول إلى كل الأطفال فى كل القرى والنجوع وأنحاء الجمهورية ما ساعدنا على التغلب على أزمة (كورونا) والنجاة بالأطفال خلال عامين دراسيين متتاليين دون إغلاق كامل للعملية التعليمية.

وتابع أن المرحلة الثانوية كانت مجهزة بالتعليم الرقمى قبل الجائحة على مستوى المدارس والطلاب، وأن الحكومة المصرية أتاحت لكل طالب جهاز تابلت وشرائح للإنترنت، كان هناك محتوى رقمى يمكن الاطلاع عليه بالفعل، فضلا عن وجود قنوات تلفزيونية لجميع المراحل الدراسية، لافتا إلى أن كل الامتحانات القومية تمت بنجاح، وأوضح أنه تم عمل 48 مليون امتحان الكترونى من مارس 2019 حتى اليوم، ما ساهم فى إنقاذ العام الدراسى.

وعن حجم الاستثمارات التى ضخت فى التعليم من أجل الرقمنة، قال شوقى " إن أجهزة التابلت كلفت الدولة أكثر من 10 مليار جنيه، أما البنية التحتية فى المدارس كلفت نحو 3.5 مليار فى مدارس المرحلة الثانوية، أما بناء المحتوى الرقمى تكلفتها حوالى مليار سنويا لبناء هذا المحتوى"، لافتا إلى أن مصر لديها 24 مليون طالب، وإذا ما قارن بين حجم ما تم صرفه على حجم الاستفادة سنجد النتيجة جيدة جدا.

ونوه إلى أن مصر لديها شراكات عالمية كبيرة جدا، حيث إننا نعمل مع البنك الدولى فى مشروع تطوير التعليم وبناء التعليم الجديد، والتغيير فى المرحلة الثانوية هو مشروع عمره 5 سنوات بدأ من عام 2019، فضلا عن شراكات قوية مع منظمات الأمم المتحدة التى تعمل فى التعليم مثل اليونيسيف واليونسكو والـ "يو إن دى بى"، ومنظمة الغذاء العالمى، بالإضافة إلى أن بنك المعرف المصرى لديه شراكة مع أكثر من 30 مؤسسة معرفية عالمية مثل مؤسسة "سبرنجر نيتشر، ووايلى، وريتنكا، وديسكفرى".

ولفت إلى أن هناك تعاون وثيق مع المؤسسة التعليمية فى الإمارات، ويتم التعاون فى المنصات الرقمية والمعرفة وتبادل الخبرات والتطوير، وهى علاقة قوية جدا.

وشدد شوقى على أن القيادة السياسية مهتمة ببناء مجتمع مصرى يتعلم ويفكر ويبتكر، مشيرا إلى أن التنافس بين الدول يعتمد على المعرفة أكثر من المواد الطبيعية، وبالتالى نريد تحضير أجيال نقل مصر والمنطقة العربية إلى الأمام خلال السنوات القادمة.. لذلك يتم بناء النظام التعليم الجديدة بهذا الفكر، لأننا نريد من هؤلاء الطلاب أن يقود مصر إلى عالم جديد فيه تنافسية عالمية، ويحترمون الاختلاف ويكون مواطن عالمى، وهو ما نحاول بناءه منذ الآن.

وعن التحديات التى تواجه التعليم المصرى، أوضح وزير التعليم أن التحديات هى الأعداد كبيرة جدا فى منظومة التعليم قبل الجامعى لدينا 24 مليون طالب قبل منظومة التعليم الجامعى، ولدينا مشاكل فى الكثافات، ونحتاج إلى بناء مدارس أكثر طوال الوقت، وزيادة أعداد المعلمين وإعدادهم لخدمة نظام التعليم الجديدة وتنفيذه على أرض الواقع بشكل جيد، لافتا إلى التحدى الأكبر هو أننا تعلمنا بطريقة قديمة ونحاول تطبيق طرق جديدة على الأطفال، موضحا أن النقلة الحقيقية فى الوعى وإدراك، وهذا التغيير هو المشكلة الأصعب فى التعامل عن بناء المناهج نفسها.. وهو تغيير ثقافتنا عن التعليم.

وأكد أن التحول من تاريخ كان أساسه الشهادة والدرجات إلى فكر جديد وهو لابد أن يمتلك الأولاد مهارات حقيقية لكى تواجه المستقبل، وهذه المشكلة الثقافية الأكبر التى نحاول التغلب عليها.