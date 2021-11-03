مصر تدين التفجير الذى استهدف مستشفى بالعاصمة الأفغانية

جدة - نرمين السيد - وتقدمت مصر، فى بيان لوزارة الخارجية، بخالص التعازى إلى الشعب الأفغانى الصديق وذوى الضحايا الذين سقطوا جراء هذا الهجوم الإرهابى الدنىء، معبرة عن تمنياتها بسرعة الشفاء لكافة المُصابين.

وأكدت مُجددًا على موقفها الراسخ من ضرورة التصدى لظاهرة الإرهاب والعنف والتطرُف ومكافحة كافة أشكالها وصورها.