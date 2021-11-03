جدة - نرمين السيد - قال المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، إن حركة الطيران المدنى تزداد يوما بعد يوم، مشيرا إلى أن الحركة عادت بجميع المطارات بنسبة تصل إلى 65 % وفى مطار القاهرة الدولى، والمطارات السياحية بنسبة 75%.





وأوضح محروس، خلال مؤتمر صحفى على هامش الجولة التفقدية لوزير الطيران المدنى، أنه من المتوقع افتتاح مطار سفنكس الدولى بعد حركة التوسعات التى تتم فيه الآن، خلال فبراير المقبل، مشيرا إلى مضاعفة السعة الركابية لخدمة السائحين، والمواطنين فى نفس الوقت. وأشار إلى أن المطارات المصرية مؤمنة بالكامل، وأن مطار برنيس تم افتتاحه مؤخرا، وجارى العمل على تشغيله، مضيفا أنه من أجمل المطارات حول العالم، وجارى العمل على قدم وساق للانتهاء من كافة التجهيزات كما حصلنا مؤخرا على شهادت الأيزو ببعض المطارات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القابضة للمطارات: افتتاح مطار سفنكس فبراير المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.