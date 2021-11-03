رئيس جامعة الأزهر يؤكد أهمية تأهيل الطلاب لمواكبة سوق العمل

جدة - نرمين السيد - وأعرب "المحرصاوى"، خلال مشاركته اليوم الأربعاء، فى الحفل الختامى الذى نظمته كلية الهندسة لمشروع «إيديو إيدج» للتعليم الإلكترونى الذكى، عن تقديره للجهود المبذولة فى ملف التحول الرقمى.
من جانبه، أكد الدكتور محمد مهنى، عميد كلية الهندسة بفرع البنين، أن التعليم الإلكترونى ضرورة ملحة لا غنى عنها، وأن جامعة الأزهر تبذل جهودًا كبيرة فى تنمية وتطوير مهارات المنتسبين إليها، موجها الشكر للأساتذة والباحثين القائمين على مشروع «إيديو إيدج» للتعليم الإلكترونى الذكى بقيادة الدكتور شهاب جمال الدين.
بدوره، قال الدكتور هشام صبح، عميد كلية الهندسة بفرع البنات إن المشروع تم تنفيذه لمدة عامين برعاية جامعة الأزهر بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) التابعة لوزارة الاتصالات.
وتضمن الحفل استعراضًا لنتائج ومخرجات المشروع وعرض ديمو للمنصة الذكية التى قام الباحثون بالكلية بتصميمها والمبنية على تقنيات الذكاء الاصطناعى، ومعالجة اللغات وتعلم الآلة.
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