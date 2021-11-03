الطحطاوى: 125 مليون دولار من أجل الارتقاء بأكاديمية مصر للطيران

جدة - نرمين السيد - صرح الطيار إيهاب الطحطاوى، رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب بالشركة القابضة لمصر للطيران اليوم أن الأكاديمية أنفقت 125 مليون دلاور خلال الفترة الماضية للارتقاء بها، منها 25 مليون دولار خلال 2019 فقط.





وأشار الطحطاوى، إلى أنه تم الاتفاق على شراء أجهزة الطيران التمثيلى وتأهيل المتدربين والتوسع فى إنشاء مبانى جديدة. وأوضح أن الأكاديمية لديها 6 أجهزة للطيران التمثيلى و64 فصلا مجهزا على أعلى مستوى لجميع الأنشطة التدريبية، مشيرا إلى أن الأكاديمية معتمدة لدى الكثير من المؤسسات والمنظمات الدولية، وأنها تقوم بتدريب كافة العاملين المتعاملين مع الركاب منذ دخول الراكب وحتى استلام الحقائب. وأفاد رئيس أكاديمية مصر للطيران، إلى أن أكاديمية التدريب لمصر للطيران هى من أقدم أكاديميات التدريب لكافة العاملين بالطيران المدنى، مشيرا إلى أن عمل أكاديمية مصر للطيران لا يقتصر على المصريين فقط، وإنما يتم تدريب عدد كبير من الكوادر العربية والإفريقية، انطلاقا من ريادة أكاديمية مصر للطيران بين الأكاديميات العالمية المتخصصة فى مجالات التدريب المختلفة واستراتيجيته نحو التوسع والانتشار بين دول الجوار.

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