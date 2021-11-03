مدبولي: التحالفات الاستراتيجية بين الدول العربية والإفريقية تسهم في تنمية حركة التجارة

دعا الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، الدول العربية والإفريقية لضرورة عقد تحالفات استراتيجية تمكن الأطراف المشاركة من الاستخدام الأمثل للموارد المتوفرة ، مؤكدا أنه لديه أمل كبير أن يسهم ملتقى التجارة العربية والأفريقية في تنمية حركة التجارة خاصة للدول الأفريقية.
وأضاف "مدبولي"، خلال كلمته بالمؤتمر الثاني لملتقي التجارة العربية والإفريقية ، ونقلتها فضائية “اكسترا نيوز”: “إنني أؤكد على الدور المحوري المنوط بدفع الصادرات وزيادة التعاون بين العرب وأفريقيا”.
وأضاف رئيس الوزراء: “أشيد بالقطاع الخاص المصري ودوره في تنمية كافة القطاعات، إضافة إلى الخبرات التى اكتسبتها الشركات المصرية”.
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