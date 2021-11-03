مصر تدين بأشد العبارات تفجير استهدف مستشفى فى العاصمة الأفغانية كابول

أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم الأربعاء، عن إدانتها بأشد العبارات التفجير الذى استهدف مستشفى فى العاصمة الأفغانية كابول أمس الثلاثاء، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الضحايا.
وتتقدّم مصر بخالص التعازى إلى الشعب الأفغانى الصديق وذوى الضحايا، الذين سقطوا جراء هذا الهجوم الإرهابي الدنيء، وتعرب عن تمنياتها بسرعة الشفاء لكافة المُصابين، وتؤكد مُجددًا على موقفها الراسخ من ضرورة التصدى لظاهرة الإرهاب والعنف والتطرُف ومكافحة كافة أشكالها وصورها.
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