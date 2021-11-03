/659625/شقيق-ضحية-الإسماعيلية-قاتل-أخويا-كان-صاحبي-وعمل-كدا-علشان-مدمن-شابو

قال شقيق ضحية الإسماعيلية:" عبدالرحمن «يقصد القاتل» كان عيل من عيالي وكان محترم جدًا وعارف ربنا كويس وبيصلي، وبعد كده بدأ فى تعاطي البرشام، وفتح محل لكنه خسر وماكنش لا في مادة ولا فلوس أنه يشتغل فبدء يبص على اللي معاك.

دوت الخليج

شقيق ضحية الإسماعيلية لـ دوت الخليج: القاتل مدمن مخدرات

وتابع:" عبدالرحمن «يقصد القاتل» ذهب بعد ذلك للعمل فى «سوق السمك» وكان بياخد 120 وتعرف على بنت وكان أخوها بيشرب «شابو» وعلشان يرضي البنت شرب مع أخوها، وكان بيجلي فى اليوم 3 أو 4 مرات، ويعرف أخويا عن طريقي.

واستكمل:" قبل الحادثة عبدالرحمن «يقصد القاتل» جالي «المحل» بعد مشكلة وكان باين أنه على خلاف مع صاحب المحل فى سوق السمك، ومن قلة أنه مش عارف يجيب الجنية ومش عارف يعمل أى مصلحة، قالي:" هاروح أتخانق فى السوق"، وبعد شوية جه وكان كويس.

شقيق ضحية الإسماعيلية يشرح لـ دوت الخليج كواليس مقتل أخوه

وأضاف:" أنا عارف شخصية أخويا وعبدالرحمن، ولكن مش عارف اية اللى حصل بينهم فى الواقعة دي، لكن علشان ماعندوش فلوس يشرب كان مضايق جدًا".

وطالب أخو الضحية بضرورة عمل محاكمة عاجلة، لأن العائلة شديدة العصبية نتيجة هذا الأمر.