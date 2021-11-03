/659628/ساويرس-يعلن-عن-أول-ملتقى-توظيف-مخصص-للسيدات-في-مصر

نشر رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، تغريدة على حسابه على تويتر اليوم الأربعاء عن ملتقى توظيف "شغلني" للسيدات والذي من المقرر عقده يوم السبت المقبل 13 نوفمبر الجاري.

وجاء في تغريدة ساويرس "شغلني هتنظم أول ملتقى توظيف مخصص للسيدات في مصر، وهتجمع فيه فرص عمل موثوقة من أكبر الشركات. الملتقى يوم السبت ١٣ نوفمبر من ٩ص - ٦م بمبنى الجريك كامپس بالتحرير". ويتيح الملتقى السادس للتوظيف 7 آلاف فرصة عمل للشباب، مقدمة من أكثر من 30 شركة من كبرى الشركات العاملة بالسوق.

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