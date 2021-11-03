/659616/خاص-وكيله-شيكابالا-يستعد-للعودة-رغم-استبعاده-من-قائمة-مباراة-الأهلي

كشف مروان الشربيني وكيل شيكابالا عن أستعداداته بقوة خلال التدريبات الفنية والبدنية، على أمل عودته مرة أخرى ورفه الإيقاف بعد خصوله على خكم من لجنة التسوية بذلك.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأكد أن الفهد الأسمر كان يريد لعب لقاء القمة أمام الأهلي، خاصة مع صدور حكم برفع الإيقاف وأن لا يوجد شئ يدين اللاعب، وهو الأن يستعد خلال التدريبات وجاهز لخوض المباريات مع الزمالك في أي وقت فور رفع الإيقاف عنه من اتحاد الكرة.

تدريبات شيكابالا مع الزمالك:

وخاض شيكابالا تدريبات تأهيلية صباح اليوم الأربعاء بجانب أيمن حفني ومحمود شبانه وباقي المستبعدين من لقاء الاهلي، لتجهيزهم خلال الفترة المقبلة عندما يحتاجهم الفريق لخوض المباريات.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي يوم الجمعة القادمة ضمن مباريات الأسبوع الثالث من الدوري العام بستاد القاهرة، ويأمل الفارس الأبيض لتحقيق الفوز على المارد الأحمر لإثبات تفوقه عليه والوصول للنقطة التاسعة من 3 مباريات.

قائمة الزمالك لمواجهة الأهلي:

حراسة المرمى : محمد أبو جبل ، محمد عواد .

الدفاع : محمود علاء ، محمود حمدي "الونش" ، محمد عبد الغني ، حسام عبدالمجيد ، عبدالله جمعة ، حمزة المثلوثي ، أحمد فتوح ، محمد عبد الشافي .

الوسط : طارق حامد ، محمود عبد العزيز ، إمام عاشور ، محمد أشرف "روقا" ، يوسف إبراهيم "أوباما" ، إسلام جابر ، أحمد سيد "زيزو" ، محمد أوناجم ، مصطفى فتحي ، أشرف بن شرقي.

الهجوم : عمر السعيد ، سيف الدين الجزيري.

رزاق سيسيه

أشار رئيس الجهاز الطبي للزمالك إلى أنه بناء على نتيجة هذه القياسات ستتحدد المرحلة التى وصل اليها اللاعب في البرنامج التأهيلي.. مشددا على أنه سيقوم بعمل قياسات طبية بشكل مستمر لرزاق سيسيه حتى وصوله لمرحلة التعافي بشكل تام.

واختتم محمد أسامة تصريحاته مؤكدا أن موعد عودة اللاعب للمشاركة سيكون عقب التأكد من تعافيه بشكل تام، وفقا للنظام المتبع بشكل دائم مع جميع إصابات الفريق.

ينتظر عشاق ومحبي كرة القدم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك يوم الجمعة القادمة، ضمن مباريات الأسبوع الثالث من الدوري العام يوم الجمعة القادمة على ستاد القاهرة.