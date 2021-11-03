/659620/خلال-24-ساعة--تنفيذ-51110-حكم-قضائي-و80-قطعة-سلاح-على-مستوى-الجمهورية
وجهت أجهزة وزارة الداخلية، بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية موسعة لمواجهة أعمال البلطجة، والقبض على الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.
دوت الخليج
أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط 80 قطعة سلاح ناري، و148 قضية مخدرات، وتنفيذ 51110 حكم قضائي متنوع .
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى استمرار الحملات الأمنية.
وفي سياق أخر لقيت ربة منزل مصرعها، بعدما أشعلت النار في جسدها بسبب خلافات زوجية بمنطقة السلام بالقاهرة .
منطقة المحتلة بالسلام
ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، بلاغًا من المواطنين مفاده وجود متوفاة بأحد شوارع منطقة المحتلة بالسلام، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة سيدة مصابة بحروق بجميع أنحاء الجسم.
وبإجراء التحريات اللازمة، أتضح أن المتوفية متزوجة وأم لطفلين وكانت على خلافات زوجية بسبب توقف زوجها عن العمل ومصاريف المنزل.
وكشفت تحريات رجال مباحث قسم شرطة السلام، أن السيدة في يوم الواقعة سكبت البنزين على نفسها، وحاول المواطنين إنقاذها إلا أنها تُوفيت متأثرة بإصابتها.
وتم التحفظ على جميع كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة، كما تم التحفظ على زوجها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
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