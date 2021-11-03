/659623/جيرو-يقود-هجوم-ميلان-أمام-بورتو-بدوري-الأبطال

تنطلق مباراة ميلان أمام بورتو البرتغالي بعد قليل على ملعب سان سيرو، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويسعى ميلان لتحقيق الفوز على ملعبه ووسط جماهيرة، لمصالحة عشاقة بعض المستوى الغير جيد الذي ظهروا به في أول ثلاث مباريات، حيث لم يقدموا أي شئ خلالهم وخسروهم جميعا ليحتلوا المركز الأخير في المجموعة التي تضم أتليتكو مدريد وليفربول وبورتو.

بينما يسعى بورتو للخروج بنتيجة جيده خارج ملعبه لمنافسة ليفربول وأتليتكو مدريد على أحد بطاقتين الترشح للدور القادم.

وأعلن ستيفوني بيولي المدير الفني لميلان تشكيلة الفريق الذي أستبعد منها النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش وبقائة على دكة البدلاء.

تشكيل ميلان أمام بورتو:

تاتا - كالابريا - توموري - رومانيولي - ثيو هيرنانديز - تونالي - بن ناصر - ساليمايكيرس - إبراهيم دياز - لياو – جيرو

نتيجة مباراة انتر وميلان:

انتهت مباراة انتر ميلان أمام يوفنتوس، بالتعادل الإيجابي لكل فريق، وذلك ضمن مباريات الجولة التاسعة للدوري الإيطالي الدرجة الأولى.

وتقدم إدين دجيكو لأصحاب الأرض بالهدف الأول مع مطلع الدقيقة 17، وتعادل باولو ديبالا من ركلة جزاء قبل نهاية المباراة بـ 5 دقايق.

بعد هذا التعادل يرتفع رصيد انتر ميلان للنقطة رقم 18 ويأتي بالمركز الثالث ويبتعد بفارق 7 نقاط عن نابولي المتصدر.

أما فريق يوفنتوس فقد وصل للنقطة رقم 15 ويأتي بالمركز السادس، ويبتعد بفارق 10 نقاط عن الصدارة.

أهداف المباراة

وقبل نهاية المباراة بدقائق حصل يوفنتوس على ركلة جزاء، تمكن باولو ديبالا أن يسكنها بالشباك معلنا عن الهدف الأول التعادل الحاسم في المباراة، لتنتهي المباراة بهذه النتيجة.ووصل إدين دجيكو للهدف السابع هذا الموسم ويأتي في المركز الثاني بصدارة الهدافين، ويبتعد بفارق هدف واحد عن شيرو ايموبيلي لاعب نابولي صاحب الـ 8 أهداف.