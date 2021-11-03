/659624/نائب-التنسيقية-يحل-مشاكل-سكان-ابني-بيتك-مع-المياه-والصرف-الصحي-بشمال-سيناء

نجح النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في حل مشكلة أهالي شمال سيناء منتفعي مشروع "ابني بيتك" من انقطاع مياه الشرب وخدمة الصرف الصحي بالمحافظة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل تدخل نائب التنسيقية لحل مشكلة المياه فى شمال سيناء

مشروع ابني بيتك فى سيناء

وبعد التواصل مع الجهات المعنية، حصل إسماعيل على موافقة بإنهاء إجراءات التوصيل لمن يتقدم بعد استيفاء الملفات من مجلس مدينة العريش، والإعفاء من مصروفات المساهمة في الشبكة، وتشغيل الآبار لخدمة المواطنين لحين الانتهاء من استكمال إجراءات التوصيل من الشبكة الجديدة.

هذا واستقبل المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب اليوم الأربعاء الموافق 3 نوفمبر 2021، السيد جاكوب موديندا رئيس برلمان زيمبابوي والوفد المُرافق له.

في مستهل اللقاء، رحب المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب برئيس برلمان زيمبابوي والوفد المرافق، مؤكداً على خصوصية وتاريخية العلاقات بين مصر وزيمبابوي، على كافة الأصعدة والمستويات، وخلال اللقاء استعرض المستشار سعد الدين مع السيد رئيس برلمان زيمبابوي سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة الأصعدة، خاصة على الصعيد البرلماني، وسبل التنسيق المُشترك بين البلدين في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية.

من جانبه، أكد جاكوب موديندا رئيس برلمان زيمبابوي على اعتزازه بتلك الزيارة، مُشيداً بحفاوة الاستقبال التي لاقاها في مصر، كما استعرض أبرز القضايا التي تهم القارة الإفريقية، مؤكداً على ضرورة التنسيق المشترك بين برلمانين البلدين الشقيقين إزاء القضايا الدولية والإقليمية.