/659626/رشا-مهدى-تنضم-لأبطال-مسلسل-زي-القمر-بحكاية-بينا-اتفاق

انضمت الفنانة رشا مهدي لأبطال مسلسل «زي القمر» الذي شهد شهرة وصيت واسع منذ بدء عرض موسمه الثاني، وذلك من خلال تقديم حكاية «بينا اتفاق».

دوت الخليج يرصد تفاصيل أحدث حكايات مسلسل زي القمر

وتعد حكاية رشا مهدي من تأليف أحمد أنور وأحمد عبد الجواد وإخراج معتز حسام، ويشارك فى بطولتها إسلام حافظ، وبدأت رشا تصوير مشاهدها الأولى فى منطقة شبرا منت وتستكمل التصوير اليوم على طريق مصر إسكندرية الصحراوى.

هذا وبدأت قناة cbc في عرض حكاية جديد من حكايات مسلسل «زي القمر» والتي أتت بعنوان «حتة من القمر» وذلك منذ يوم السبت الماضي،

وتعد حكاية «حتة منا القمر» ومن إخراج محمد عبدالرحمن حماقي، وتأليف السيناريت الشابة ميرنا الفقي، ويشاركها في البطولة الفنان محمد العروسي.

مواعيد عرض حكاية حتة من القمر من مسلسل زي القمر

وتُعرض حكاية «حتة من القمر» بداية من السبت إلى الأربعاء، على شاشة CBC، الساعة 8 مساءً، وتعاد الساعة 2.30 صباحًا والساعة 11 صباحًا، وعلى قناة CBC دراما، الساعة 11 مساءً، وتعاد الساعة 5 صباحًا، والساعة 4 مساءً، كما تعرض أيضًا على منصة "watch it".

وتظهر لقاء الخميسي بوحمة سوداء في وجهها خلال أحداث الحكاية، مما يعرضها للتنمر من كل من حولها، ليستعرض المسلسل معاناة أي شخص لديه شيء مختلف.

حكايات مسلسل زي القمر الموسم الثاني

وتألقت كلا من الفنانة بشرى والفناة داليا مصطفى بحكايتهم “مش مبسوطة”، التي عرضت الأسبوع المنقضي من مسلسل “زي القمر”، وشاركهما البطولة كلا من أحمد سعيد عبد الغني وهشام إسماعيل وداليا مصطفى، وتأليف عمرو الدلى وإخراج شيرين عادل.

كما سلطت سوسن بدر خلال حكاية «اللي خلف مامتش» الضوء على المشاكل الخاصة التي يتعرض لها الأرامل والصعوبات التي تواجهم في تربية أولادهم بعد فقد الأب، وخاصة المشاكل التي يعانوا منها عند تقسيم الميراث.

«اللي خلف ماماتش» بطولة سوسن بدر، أحمد فؤاد سليم، إيهاب فهمي، تأليف مصطفى جمال هاشم، و من إخراج أحمد شفيق و تأليف مصطفى جمال هاشم.