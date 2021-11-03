/659629/رابطة-الأندية-حمدي-فتحي-أفضل-لاعب-بالجولة-الثانية-بالدوري-الممتاز

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وخطف حمدي فتحي لقب أفضل لاعب بالجولة الثانية من عبد الله السعيد صانع ألعاب فريق بيراميدز والمنتخب الأول، وأحمد سيد زيزو مهاجم نادي الزمالك.

وشارك حمدي فتحي مع النادي الأهلي أساسي في لقاء الجولة الثانية أمام البنك الأهلي، على ملعب السلام والتي انتهت بنتيجة هدف دون رد عن طريق محمد شريف.

وقدم حمدي فتحي لاعب خط وسط النادي الأهلي مباراة قوية في الأداء في منتصف الملعب، ليقدم ويشارك في هدف الفوز والمباراة للنادي الأهلي، وصدارة الدوري بفارق الأهداف.

يدخل النادي الأهلي تحت قيادة موسيماني معسكراً مغلقاً لمباراة القمة أمام الزمالك يوم الجمعة القادمة ضمن الجولة الثالثة من الدوري العام.

وحدثت مناوشات بين كهربا وموسيماني قبل الديربي المنتظر تحديدا منذ اللقاء الماضي، خلال المؤتمر الصحفي عندما ناقش موسيماني أحد الصحفيين وسأله عن جلسته السرية مع كهربا، ليرد المدرب الجنوب أفريقي بأنه عرف من يسرب أخبار الفريق، في إشارة منه بأن اللاعب هو من يسرب الأخبار للاعلام.

محمد الشناوي

وليست تلك الأزمة الأولى لكهربا مع موسيماني، حدث من قبل بينهم مشادة خلال المران أستبعد على أثرها كهربا من حسابات موسيماني، ولم يشارك لفترة كبيرة، لتحدث أزمة جديدة بينهم مرة أخرى قبل لقاء الزمالك الهام.

ويريد موسيماني الحفاظ على هدوء الفريق خلال تلك المرحلة الهامة، فمن المتوقع عدم أعتماده على اللاعب في ظل الحالة المتوترة بينهم.

ويعد كهربا ليس الخيار الأساسي لموسيماني خلال مشوارة مع الأهلي، وحتى في بعض الأحيان لا يشاركه كبديل، ربما يرجع ذلك إلى العلاقة الغير مستقرة بينهم، أوعد أقتناع المدرب بإمكانياته الفنية.

يعتمد الفريق في الفترة الحالية على بيرسي تاو وميكيسوني بشكل أساسي في مركز الجناح، وشارك حسين الشحات بديلا في اللقاء الماضي أمام البنك الأهلي في لإشارة لإبتعاد كهربا عن تشكيلة الأهلي خلال مباراة الزمالك القادمة.

ويعتلي الأهلي صدارة ترتيب الدوري العام برصيد 6 نقاط بفارق الأهادف عن الزمالك، الذي يأتي بالمركز الثاني، مما سيشهد لقاء حماسي بين الفريقين، وكلاً منهم يلعب من أجل الفو وأقتناص الثلاث نقاط.

موعد مباراة القمة:

يدخل فريق النادي الأهلي أمام غريمة التقليدي الزمالك مباراته يوم الجمعة المقبل، حيث يستضيف ستاد القاهرة الدولي مباراة القمة 123 والتي ستجمع بينهما في إطار الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز 2021-22، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساءً.