العنانى يلتقى مسؤولى اتحاد وكلاء وشركات السياحة البريطانية

جدة - نرمين السيد - وقد حضر اللقاء عمرو القاضى الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، والسيد أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، ومحمد محسن الملحق السياحى بالمكتب السياحى المصرى فى لندن والمشرف الإدارى والمالى على المكاتب السياحية بكل من فرنسا والصين ودول الإشراف التابعة لها.

واستهل مسؤولو الاتحاد حديثهم بالإعراب عن سعادتهم بقرار المملكة المتحدة برفع اسم مصر من القائمة الحمراء للدول الممنوع السفر إليها من المملكة المتحدة فى ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا، وكذلك باستئناف الرحلات من جديد من لندن الى شرم الشيخ والأقصر، مؤكدين على تفاؤلهم بعودة السياحة البريطانية إلى مصر خاصة خلال إجازات أعياد الميلاد المجيدة وعيد الفصح "Easter"، وخاصة فى ظل وجود طلبا متزايدا من الشعب البريطانى على السفر الى المقصد المصرى الذى يعد من أهم المقاصد السياحية المفضلة لديهم لتمتعه بمقومات سياحية متنوعة ومتميزة تناسب جميع أفراد الأسرة وجميع الاذواق.

كما استعرض الدكتور خالد العنانى جهود الدولة المصرية للارتقاء بمستوى وجودة الخدمات السياحية المقدمة للسائحين لتحسين تجربتهم خلال تواجدهم فى مصر وخاصة عن طريق توفير خدمات الكترونية مثل إطلاق خدمة إرسال رسائل نصية للسائحين على هواتفهم المحمولة عند وصولهم إلى المطارات المصرية للترحيب بهم وتعريفهم برقم الخط الساخن الذى أطلقته الوزارة لخدمة السائحين وللرد على استفساراتهم والاستماع لمقترحاتهم أو شكواهم.

وتحدث الوزير عن حرص مصر على الحفاظ على صحة وسلامة العاملين بالقطاع السياحى والمواطنين والسائحين حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية واشتراطات السلامة الصحية بكل دقة وصرامة بكافة المنشآت السياحية والفندقية وكذلك بالمتاحف والمواقع الأثرية، لافتا إلى أنه لا يوجد أى تهاون فى تطبيق هذه الإجراءات ويتم معاقبة من يتخاذل او يقصر فى تطبيقها.

وأشار الى بدء المنشآت الفندقية بكافة المقاصد السياحية المصرية بداية من شهر نوفمبر الجارى فى تطبيق الحد الأدنى للإقامة بها "بأى من أنواعها" لتكون للفرد فى الليلة الواحدة بالمنشآت الفندقية الخمس نجوم 40 دولارا أمريكيا أو ما يعادلها، و28 دولارا أمريكيا أو ما يعادلها فى الفنادق الأربع نجوم.

وأوضح أن هذا القرار جاء بالتوازى مع إجراءات إعادة تقييم المنشآت الفندقية وفقا لمعايير التصنيف الجديدة HC Hospitality Criteria، والتى تم وضعها بالاشتراك مع منظمة السياحة العالمية بهدف الوصول بتصنيف الفنادق المصرية إلى نظيرتها فى العالم.

واستعرض الوزير أيضا ملامح الاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحى لمصر والتى ترتكز على إبراز المقصد السياحى المصرى كمقصد نابض بالحياة وبالأنشطة والفعاليات المختلفة، حيث يتمتع المقصد السياحى المصرى بمقومات ومنتجات سياحية متنوعة تجعله مقصدا متميزا طوال العام لديه القدرة على تقديم تجربة سياحية متفردة ومتنوعة للسائحين بأمان كامل.

كما تحدث الوزير عن الأسواق التقليدية الموجودة بالمحافظات السياحية المختلفة فى مصر والتى يمكن للسائحين زيارتها خلال رحلاتهم السياحية إلى مصر حيث تتميز بالعديد من السلع والمنتجات التراثية والحرف اليدوية الرائعة والتى يمكن لهم شرائها واقتنائها كهدايا تذكارية.

وخلال الاجتماع تم مناقشة سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والاتحاد خلال الفترة المقبلة ومنها مناقشة امكانية قيام الاتحاد بموافاة الوزارة بملاحظات وتعليقات السائحين الوافدين لمصر، إلى جانب اقتراح قيام الوزارة بمشاركة الاتحاد بكافة المعلومات الخاصة بكل من الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التى تتخذها مصر، وقواعد السفر الخاصة بدخول السائحين ليتم تضمينها على المواقع الالكترونية الخاصة بالاتحاد.

وقد تم الاتفاق على أن يكون هناك تواصلا دائما ومستمرا بين الوزارة والاتحاد لموافاتهم بأى تحديث لهذه المعلومات وللتنسيق والتعاون لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من بريطانيا.

يذكر أن اتحاد وكلاء وشركات السياحة والسفر البريطانية ABTA تعتبر أكبر رابطة للسفر فى المملكة المتحدة تمثل أكثر من 1100 من وكلاء السفر ومنظمى الرحلات، كما أن هذا الاتحاد يعتبر عضو فى الرابطة الأوروبية لوكلاء السفر وجمعيات منظمى الرحلات السياحية ECTAA.