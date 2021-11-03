السلع التموينية تتعاقد على شراء 15 ألف طن زيت عباد

جدة - نرمين السيد - تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية نيابة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال مناقصة عالمية على شراء 15 ألف طن زيت عباد.



جدة - نرمين السيد - تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية نيابة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال مناقصة عالمية على شراء 15 ألف طن زيت عباد. وذكرت الهيئة، فى بيان لها، أن ذلك يأتى فى إطار استراتيجية الوزارة بتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية، مشيرة إلى أن الوصول فى الفترة من 25 ديسمبر 2021 حتى 15 يناير 2022.

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