عنبة: أكاديمية مصر للطيران الأولى فى إفريقيا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال جولة وزير الطيران بأكاديمية تدريب مصر للطيران.

من جهته، أكد الطيار إيهاب الطحطاوى رئيس أكاديمية مصر للطيران، إن أكاديمية التدريب لمصر للطيران دربت كافة العاملين بالطيران المدنى، مشيرا إلى أنه لا يقتصر عمل أكاديمية مصر للطيران على المصريين فقط وإنما يقوم بتدريب عدد كبير من الكوادر العربية والإفريقية انطلاقا من ريادة أكاديمية مصر للطيران بين الأكاديميات العالمية المتخصصة فى مجالات التدريب المختلفة واستراتيجيته نحو التوسع والانتشار بين دول الجوار،.

وأشار الطحطاوى إلى أن أكاديمية مصر للطيران تمثل صرحا لتدريب الطيران فى القارة السمراء، حيث حصلت على جائزة أفضل أكاديمية تدريب على أعمال الطيران فى القارة الإفريقية لعام 2013 لما تضمه الأكاديمية من أحدث البرامج التدريبية وأجهزة الطيران التمثيلى لتدريب الطيارين التى تشمل طرازات الإيرباص - A320 A330 -A340 وبوينج B777/ B737-800 وكذلك أجهزة تدريب الضيافة الجوية على جهاز الطوارئ CEET وتقديم الخدمة على جهاز CST بالإضافة إلى تدريب مهندسى صيانة الطائرات الحديثة على العديد من الطرازات على أعلى مستوى.

وخلال الجولة، استعرض طارق فرج مدير الموقع الإلكترونى لأكاديمية مصر للطيران أنشطة الأكاديمية والبرامج التى تقدمها للمتدربين، مشيرا إلى أن الشركة تمتلك مبانى متعددة مجهزة، ويتم تدريب الأطقم على أجهزة الطيران التمثيلى.

وأكد أن كافة أنشطة الطيران المدنى كلها ممثلة داخل الأكاديمية ولدينا اعتمادات رسمية من المنظمات الدولية لبرامج التدريب داخل الأكاديمية والبيئة والجودة وسلامة الغذاء والإيازا والأيوزا.