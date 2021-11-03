وزير الري: مستعدون للتغيرات المناخية

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري أن الدولة مستعدة دائمًا لحدوث التغيرات المناخية ولدينا نظام مبكر للتنبؤ قبل هطول الأمطار قبل خمسة أيام وننفذ سيناريو أزمة بالمحافظات قبل هطول الأمطار.





وقال الدكتور محمد عبد العاطي ـ خلال اتصال هاتفي مع قناة "صدي البلد" الفضائية لبرنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفي مساء اليوم الأربعاء، إن الدولة اتخذت إجراءات على مدار السنوات الماضية لتنفيذ حماية للشواطى، مع صيانة مخار السيل بشكل سنوي، موضحا أن الدولة تتعامل مع الأحداث المتطرفة الخاصة بالمناخ بأسلوب الإنذار المبكر ولذلك تصدر الحكومة قرارات بمنح إجازات لمواطنيها في أيام موجات المطر الشديدة.

وأشار إلى أن التغيرات المناخية تتسبب في مشكلات من الممكن أن تحدث بمحافظة الإسكندرية ولكن لدينا استعدادات لذلك، مشيرا إلى أن بعض المناطق معرضة لمخاطر تغير المناخ، موضحا أن الدولة قامت بتأمين 118 كيلو ونعمل فى 118 كيلو أخرى.

ولفت إلى أن ارتفاع الموجات يصل أحيانا في محافظة الإسكندرية إلى 15 و20 مترا وهذا لم يكن يحدث من قبل، معلنا أن الدولة وضعت نظام حماية لإنقاذ قلعة قايتباي من الانهيار، فيما جاري تنفيذ المشروع القومى لتبطين الترع لحماية المواطنين من مخاطر تلوث المياه.

وأكمل أن الدولة تقوم بإزالة التعديات وهناك تعاون بين وزارتي الداخلية والري لإزالة التعديات، مشددا على أن الدولة لن تسمع بالبناء أو التعدي وسيتم إزالة جميع المخالفات على نهر النيل ولن يستثنى أحد.

وطالب وزير الموارد المائية والرئيس بعدم إلقاء القمامة في الموارد المائية والترع كونها تساهم في زيادة التلوث ورفع درجة الحرارة، قائلا: "الحمد الله لدينا إنذار مبكر في مصر، ونرسل إلى 8 دول عربية وأفريقية التنبؤ اليومي بالأمطار، كما غيرنا أسلوب استخدام المياه للتعامل مع فترات الجفاف والفيضان".

وأضاف أن غرفة عمليات مجلس الوزراء تتابع على مدار الساعة التعديات على نهر النيل والمجاري المائية، معلنا أنه تم إزالة أكثر من 4 آلاف حالة تعدي بفرع رشيد.

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