مصر للطيران: برنامج لتطوير مجمع صيانة المحركات

جدة - نرمين السيد - وأوضح أن البرنامج يشمل إمكانية توسيع حجم الأعمال بالتعاون مع أحد مصنعى المحركات أو أحد شركات صيانة وإصلاح المحركات بشرط تحقيق أفضل مستويات الجودة وأقل وقت ممكن لخطوات الإصلاح.

وشدد صلاح، على أهمية استغلال الاستثمارات الموجودة فعليا والتى تتوافق مع المواصفات القياسية لورش صيانة المحركات والتى توفر الاتجاه إلى ضخ استثمارات جديدة فى ظل الظروف الحالية والاستفادة من الخبرة الفنية والعناصر المؤهلة وتفعيل استقلالية كاملة لعمليات شراء قطع الغيار وخدمات الإصلاح من خلال فريق متخصص والاستفادة من سياسات الدولة لتشجيع الاستثمار والنمو.

وأشار رئيس الصيانة، إلى أنه تم مؤخرا تدريب العاملين على تقديم الخدمة الفنية لطراز إيرباص A350 أحدث طرازات شركة إيرباص المصنعة للطائرات والذى تستخدمه العديد من شركات الطيران العالمية وكذلك التدريب على صيانة طائرات A320NEO الجديدة ومحركات PW1100 مضيفا أن المستهدف من التدريب هو تغطية الخدمة الفنية للشركات التى تشغل رحلات لمطارات القاهرة وبرج العرب وأسيوط وسوهاج بهذه الطرازات الحديثة وتغطية الحركة السياحية بمطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم خاصة خلال الموسم الشتوى 2021-2022.

وأضاف صلاح، أن عدد العاملين بالشركة بلغوا 4768 فردا من مختلف التخصصات يعملون على مدار 24 ساعة داخل وخارج الجمهورية من خلال القاعدة الرئيسية للصيانة بمطار القاهرة و8 محطات بالمطارات المصرية و13 محطة خارجية لخدمة أكثر من 140 عميلا من شركات الطيران بالشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا وآسيا، حرصا من الشركة على تقديم أفضل خدمة فنية لعملائها والتأكيد على عنصر الجودة وهو أحد أهم عناصر جذب العملاء.