المشاط: دفع العلاقات مع إفريقيا والعرب جزء أساسى من استراتيجيتنا

جدة - نرمين السيد - أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعان الدولى، أن دفع العلاقات الاقتصادية المصرية المشتركة مع إفريقيا والدول العربية، يعتبر جزءا أساسيا من استراتيجية عمل وزارة التعاون الدولى، بهدف توطيد العلاقات الاقتصادية فى مختلف المجالات، من خلال آلية اللجان المشتركة بين مصر والعديد من الدول، فضلا عن العلاقات الثنائية، كما تعمل الوزارة على إتاحة الفرصة لمزيد من الشراكات بين مؤسسات التمويل الدولية، والقطاع الخاص، بهدف تعزيز دورها التنموى على المستويين المحلى والإقليمى، وخلال عام 2020 أبرمت الوزارة اتفاقيات تمويل إنمائى بقيمة 98 مليار دولار منها 3.1 مليار دولار للقطاع الخاص.





وأوضحت أن القطاع الخاص يمكن أن يقوم بدور محورى فى تعزيز العلاقات البينية بين العالم العربى وقارة إفريقيا، باعتباره شريكا رئيسيا فى تحقيق التنمية، واستنادا إلى الإمكانات الضخمة التى تتمتع بها شركات القطاع الخاص فى مصر، والدول العربية والإفريقية.

جاء ذلك خلال مشاركتها فى الجلسة الافتتاحية للملتقى الثانى للتجارة العربية والإفريقية، الذى ينظمه المصرف العربى للتنمية الاقتصادية فى إفريقيا، بالقاهرة.

وافتتح اليوم الأربعاء الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الملتقى الثانى للتجارة العربية والإفريقية الذى ينظمه المصرف العربى للتنمية الاقتصادية بالقاهرة، وشارك فى حفل الافتتاح الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، ونيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، وفهد الدوسرى رئيس المصرف العربى للتنمية الاقتصادية فى إفريقيا، ولفيف من المسئولين من الدول العربية والإفريقية.

وأشارت المشاط إلى الدور الكبير للمصرف العربى للتنمية الاقتصادية فى إفريقيا، لدعم العلاقات المشتركة بين الدول، وتدعيم نفاذ الصادرات العربية إلى الأسواق الإفريقية من خلال عمليات تمويل التجارة، وهو ما يؤكد حرص المصرف واهتمامه بدعم التجارة العربية والإفريقية، كما قدم المصرف فى وقت سابق خطا ائتمانيا لبنك مصر قيمته 50 مليون دولار لدعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الإفريقية، وهناك الكثير الذى يمكن أن يقدمه المصرف خلال الفترة المقبلة.

كما أثنت على استجابة المصرف العربى للتنمية الاقتصادية لجهود الدول فى مكافحة جائحة كورونا، حيث وافق على 20 عملية استجابة عاجلة لمساعدة الدول الأعضاء فى مكافحة كورونا بقيمة 171 مليون دولار.

وأوضحت أن مشروعات الشراكة بين القطاعين الحكومى والخاص PPP تكتسب أهمية كبيرة لتنمية البنية التحتية فى إفريقيا، وتشكل عامل جذب لمؤسسات التمويل الدولية، لتقوم بدورها فى توفير التمويلات الإنمائية الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة، فضلا عن ابتكار آليات تمويل جديدة تعزز من دخول القطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات التنموية.

وتطرقت وزيرة التعاون الدولى إلى سعى الوزارة لدفع خطة الدولة التنموية وجهودها للارتقاء بحياة المواطنين، من خلال تقوية العلاقات الاقتصادية المشتركة مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، وتوفير التمويلات الإنمائية والدعم الفنى لمختلف قطاعات التنمية فى الدولة، وذلك من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية وهى منصة التعاون التنسيقى المشترك، ومطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وسرد المشاركات الدولية.

ولفتت المشاط إلى تنظيم وزارة التعاون الدولى، ملتقى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى Egypt-ICF، خلال سبتمبر الماضى، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى شهد مشاركات دولية وإقليمية رفيعة المستوى ضمت 26 وزيرا من إفريقيا وأوروبا والمنطقة العربية والعديد من المؤسسات من بينها المصرف العربى للتنمية الاقتصادية فى إفريقيا، وأكثر من 155 مشاركا من 52 دولة على مستوى العالم، ومن بين أهم الموضوعات التى ناقشها تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية وتهيئة البنية التحتية للتجارة الإلكترونية، لإتاحة الفرص لمزيد من المشاركة للقطاع الخاص فى تعزيز التجارة البينية بين الدول الإفريقية.

يذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، تشغل منصب محافظ مصر لدى المصرف العربى للتنمية الاقتصادية فى إفريقيا، الذى تأسس بمقتضى قرار من مؤتمر القمة العربى السادس المنعقد بالجزائر فى 28 نوفمبر 1973، وبدأ عملياته فى مارس 1975، واتخذ من الخرطوم مقرا له، ويعتبر المصرف مؤسسة مالية تمولها حكومات الدول الأعضاء فى جامعة الدول العربية الموقعة على اتفاقية إنشائه فى 18 فبراير 1974، وعدد الدول العربية الأعضاء فى المصرف حاليا هم 18 دولة، وجاء إنشاء المصرف استجابة لهدف دعم التعاون الاقتصادى والمالى والفنى بين المنطقتين العربية والإفريقية.