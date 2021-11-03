محافظ الغربية: حياة كريمة تعزز جودة الحياة الرقمية

جدة - نرمين السيد - قال محافظ الغربية الدكتور طارق رحمى إن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لا تقتصر على مشروعات صرف ومياه وكهرباء إلى آخره من مشاريع البنية التحتية فقط ولكن تتضمن تعزيز جودة الحياة الرقمية وتوفير الخدمات الإلكترونية للمواطنين.





جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها مؤسسة حياة كريمة، بعنوان "التثقيف ونشر الوعى حول التحول الرقمى والرقمنة والشمول المالى"، اليوم الأربعاء، بالتعاون مع محافظة الغربية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ بمدرسة الشهيد عبد القادر موسى الابتدائية بقرية ميت الحارون مركز زفتى، وذلك ضمن فعاليات مبادرة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة".

وأوضح الدكتور رحمى أن المبادرة تهدف لتنمية قرى الريف المصرى تنمية شاملة، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أهمية تنفيذ تلك الندوات التثقيفية لتوعية المواطنين بأهمية التحول الرقمى والشمول المالى لكونهما من أساسيات رؤية "مصر ٢٠٣٠" والجمهورية الجديدة.

وأضاف أن الندوة تضمنت تعريف المواطنين بطريقة استخدام بوابة الشكاوى الحكومية وبوابة مصر الرقمية.. كما تم تقديم أمثلة عملية لأسهل الطرق فى تنفيذ الخدمات الرقمية الحكومية من خلال الموقع الإلكترونى؛ بالإضافة إلى التعريف بالأمن السيبرانى وأهمية تأمين استخدام البيانات والبطاقات الذكية.

وفيما يخص تطعيم المواطنين بلقاح كورونا، أكد المحافظ أهمية تطعيم جميع المواطنين المسموح لهم بأخذ لقاح فيروس كورونا المستجد فى ظل زيادة أعداد المصابين، وذلك حفاظاً على صحة الجميع، مشيراً إلى أن اللقاح ليس رفاهية ولكنه وسيلة ضرورية لحماية الأكثر عرضة لخطر المرض من المواطنين.