وزير التربية والتعليم يلتقي نظيره الإماراتي لبحث التعاون بين البلدين

التقي الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، الدكتور حسين الحمادي وزير التربية والتعليم بدولة الإمارات العربية المتحدة، لمناقشة ملفات التعاون بين البلدين، وذلك خلال مشاركته في "Expo 2020 Dubai".
وبحث الوزيران أوجه التعاون بين البلدين في مجال التعليم، حيث أطلع شوقي، نظيره الإماراتي على نماذج من المناهج الجديدة التي أعدها مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية للصفوف الدراسية من رياض الأطفال وحتى الصف الرابع الابتدائي.
وتحدث وزير التربية والتعليم، عن بنك المعرفة الذي تطور خلال السنوات الماضية، وأصبح له دور هام في البحث العلمي وتعاون كبير مع هيئات الدولة فأصبح له تأثير أكبر، وذلك بالتوزاي مع ورش عمل متخصصة لدعم البحث العلمي، كما وفر خدمة التحرير العلمي.
وأشاد الدكتور حسين الحمادي وزير التربية والتعليم بدولة الإمارات العربية المتحدة، بالجهود التي اتخذتها مصر في تطوير التعليم، والاستعانة بعدد من المؤسسات الدولية لوضع المناهج الجديدة، معربًا عن تطلعه في التعاون بين البلدين في مجال التعليم.
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