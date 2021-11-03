من الذاكرة.. لماذا يعترض مسئولوا وجماهير الزمالك على محمد نصر مخرجاً للقمة 123 مع الأهلي بالدوري الممتاز؟

/659633/من-الذاكرة-لماذا-يعترض-مسئولوا-وجماهير-الزمالك-على-محمد-نصر-مخرجا-للقمة-123-مع-الأهلي-بالدوري-الممتاز

شهدت حالة من الغضب لدى بعض مسئولوا الزمالك وجماهيرة، عقب إعلان تعيين محمد نصر مخرج لمباراة القمة 123 التي ستقام يوم الجمعة القادمة، ضمن مباريات الأسبوع الثالث من الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتأتي حالة الغضب بسبب انه يرى البعض تحيز محمد نصر في إخراجه للمباراة للنادي الأهلي، خلال لقائات سابقة جمعت بين الفريقين أو حتى في مباريات للمارد الأحمر مع فرق أخرى، فلذلك لا يريد جماهير الزمالك إسناد مهمة اللقاء بين القطبين.

كما يرى مسئولوا الفارس الأبيض ضرورة التنوع في المخرجين لمباريات القمة، وأن جميع اللقائات الأخيرة كان شخص واحد وهو محمد نصر.

سبب رفض الزمالك وجمهوره محمد نصر

ومن ضمن أسباب رفض محمد نصر لإخراج اللقاء هو إعلانه بأنه أهلاوي بشكل صريح في أكثر من لقاء خلال أستضافته، مؤكداً أنه يقبل أن يسب أحد والده ووالدته ولا يغلط في النادي الأهلي، ولكن خرج مرة أخرى ويوضح بأن تصريحه كان مجازي لا أكثر.

وتوجد واقعة خلال مباراة الأهلي والزمالك تحديداً موسم 2016/2017 عندما كان يلعبان في الدوري لقاء الدور الثاني وفاز الأهلي حينها 2/0، أتهمت جماهير الزمالك بأن المخرج محمد نصر يضع الميكرفونات ومكبرات الصوت بجانب جماهير الأهلي فقط ليظهر أصواتهم للمشاهدين، في إشارة بأنه ينحاز للقلعة الحمراء.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ويستعد الأهلي والزمالك للقاء القادم الذي سيجمعهما يوم الجمعة القادمة، ويفكر كل مدير فني لمباغته الأخر للفوز بالقاء الهام الذي يعد تحديد مصير في بعض الأحيان.

وعقد أعضاء اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك جلسة مع اللاعبين والجهاز الفني قبل انطلاق تدريب اليوم، وأكد أعضاء اللجنة على دعمهم التام للاعبين والجهاز الفني وثقتهم في قدرتهم على تحقيق الفوز خلال مباراة الجمعة، وفي نفس الوقت تعاهد اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني على تقديم مباراة تليق بأسم الزمالك وتحقيق الفوز في لقاء القمة المقبل.

قائمة الزمالك لمواجهة الأهلي:

حراسة المرمى : محمد أبو جبل ، محمد عواد .

الدفاع : محمود علاء ، محمود حمدي "الونش" ، محمد عبد الغني ، حسام عبدالمجيد ، عبدالله جمعة ، حمزة المثلوثي ، أحمد فتوح ، محمد عبد الشافي .

الوسط : طارق حامد ، محمود عبد العزيز ، إمام عاشور ، محمد أشرف "روقا" ، يوسف إبراهيم "أوباما" ، إسلام جابر ، أحمد سيد "زيزو" ، محمد أوناجم ، مصطفى فتحي ، أشرف بن شرقي.

الهجوم : عمر السعيد ، سيف الدين الجزيري.