/659627/نواب-قنا-يتقدموا-بطلب-للمحافظ-بشأن-حل-مشكلة-إشارة-الأحوال-المدنية-بمدينة-قنا

تقدم النائب أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، زعيم الاغلبية، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، والنائب أحمد عبد الماجد الاحمر، عضو مجلس الشيوخ، الي اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بشأن حل مشكلة إشارة الأحوال المدنية بمدينة قنا و تعديل منزل كوبري المعنا من ناحية شارع كوبري دندرة.

دوت الخليج

إشارة الأحوال المدنية

دور الانعقاد الثاني

هذا واستقبل المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب اليوم الأربعاء الموافق 3 نوفمبر 2021، السيد جاكوب موديندا رئيس برلمان زيمبابوي والوفد المُرافق له.

في مستهل اللقاء، رحب المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب برئيس برلمان زيمبابوي والوفد المرافق، مؤكداً على خصوصية وتاريخية العلاقات بين مصر وزيمبابوي، على كافة الأصعدة والمستويات، وخلال اللقاء استعرض المستشار سعد الدين مع السيد رئيس برلمان زيمبابوي سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة الأصعدة، خاصة على الصعيد البرلماني، وسبل التنسيق المُشترك بين البلدين في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية.

من جانبه، أكد جاكوب موديندا رئيس برلمان زيمبابوي على اعتزازه بتلك الزيارة، مُشيداً بحفاوة الاستقبال التي لاقاها في مصر، كما استعرض أبرز القضايا التي تهم القارة الإفريقية، مؤكداً على ضرورة التنسيق المشترك بين برلمانين البلدين الشقيقين إزاء القضايا الدولية والإقليمية.