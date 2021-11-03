أحمد شوبير لـ دوت الخليج: أحمد مجاهد لم يرحل من رئاسة اتحاد الكرة حتى الآن

/659634/أحمد-شوبير-لـ-تحيا-مصر-أحمد-مجاهد-لم-يرحل-من-رئاسة-اتحاد-الكرة-حتى-الآن

نفى أحمد شوبير ما تردد حول إقالة أحمد مجاهد من منصبة، بعدما تردد خلال الساعات الأخيرة أخبار تفيد برحيل أحمد مجاهد من منصبة.

دوت الخليج

أحمد شوبير ينفي رحيل أحمد مجاهد من رئاسة اتحاد الكرة

وأكد الإعلامي أحمد شوبير، لموقع دوت الخليج، أن أحمد مجاهد ولم يتم حتى الآن باستقالته، نافيًا كل ما تردد خلال الساعات الماضية.

وكان محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة قد كشف عن تلقي المجلس 27 طلب إحاطة من أجل مناقشتها، تتعلق بالمخالفات المالية وإهدار المال العام في اتحاد الكرة، بالإضافة إلى بعض التصرفات الفردية من أحمد مجاهد.

وعقد يوم الأثنين الماضي جلسة داخل مجلس النواب لمناقشة طلب الأحاطة الذي قدمه أعضاء مجلس النواب ضد أحمد مجاهد، وقرر المجلس تحويل تلك المخالفات للنيابة العامة.

النواب يهاجمون أحمد مجاهد

وطالب أعضاء مجلس النواب، هجومهم علي أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد كرة القدم، مطالبين بسحب الجنسية المصرية منه، واحالته للنيابة العامة.

وقال النائب يوسف الحسيني، عضو مجلس النواب، ليس لنا علاقة بمشكلات أحمد مجاهد النفسية، سواء وهو صغير كان بيخمس بالموتوسكل أو غيره، و شايف ان لنا دور تشريعي، بتعديل القانون، وكذلك إحالة المخالفات المالية والإدارية المنسوبة للاتحاد الي النيابة العامة، ومن ثم يتم إيقاف أحمد مجاهد بموجب القانون" وواجه أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة الحالي، عاصفة من الانتقادات موجهه من أعضاء مجلس النواب، تتصل باتهامات فساد مالي وإهدار ممتد للمال العام، واستعمال الهوى فى الاختيارات والتعيينات