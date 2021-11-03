الشوط الأول: التعادل الإيجابي يحرم ريال مدريد من الإحتفال بالهدف الـ 1000«فيديو»

/659636/الشوط-الأول-التعادل-الإيجابي-يحرم-ريال-مدريد-من-الإحتفال-بالهدف-الـ-1000فيديو

انتهت أحداث الشوط الأول بين ريال مدريد وشختار دونتيسك، بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف في لقاء الجولة الرابعة بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وأحرز النجم كريم بنزيما الهدف الأول لريال مدريد أمام شختار دونيستك، في اللقاء المقام بينهم بملعب سنتياجو برنابيو ضمن لقائات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويعد هدف بنزيما رقم 1000 للنادي الملكي في دوري أبطال أوروبا، في رقم كبير لريال مدريد يؤكد عراقته وهيمنته في أوروبا منذ القرن الماضي.

وأحرز النجم الفرنسي الهدف في الدقيقة 14 من عمر اللقاء، بعد تمريرة رائعة من فينسيوس جونيور ليمررها بشكل متقن لبنزيما ليفتتح التسجيل بالمباراة.

وعاد الفريق الضيف شاختار بهدف التعادل في الدقيقة الـ 39 من عمر المباراة عن طريق فيرناندو، من خلال تمريرة رائعة بالصدر من ألان باتريك وضعت فيرناندو في انفراد بامرمى فسدد الأخير كرة قوية سكنت سقف الشباك.

تشكيل ريال مدريد في المباراة:

حراسة المرمي: كورتوا

خط الدفاع: ميندي، ميليتاو، ألأبا، كارفاخال.

خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو.

خط الهجوم: فينسيوس جونيور، كريم بنزيما، لوكاس فاسكيز.

قائمة ريال مدريد لمواجهة شاختار:

خط الدفاع: ميندي، ميليتاو، ألأبا، كارفاخال.

خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو.

خط الهجوم: فينسيوس جونيور، كريم بنزيما، لوكاس فاسكيز.

قائمة ريال مدريد أمام شاختار:

حراسة المرمى: كورتوا، لونين وفويدياس.

خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، ألابا، باييخو، ناتشو، مارسيلو، ميغيل وميندي.

خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، لوكاس فازكيز، إيسكو، بلانكو وكامافينجا.

خط الهجوم: هازارد، بنزيمة، أسينسيو، يوفيتش، فينيسيوس جونيور.

تاريخ مواجهات ريال مدريد وشاختار:

المباراة الأولى فاز فيها ريال مدريد بنتيجة كبيرة استطاع فيها أن يحرز أربعة أهداف دون رد في ذهاب دوري أبطال أوروبا 2015،أحرز فيها نجم ريال مدريد السابق ومانشستر يونايتد الحالي كريستيانو رونالدو ثلاثة أهداف ولحقه بنزيما بالهدف الرابع. والمواجهة الثانية في إياب موسم 2015 على ملعب دوتياس اريتا، والتي فازت فيها ريال مدريد بنتيجة أربعة.

نتيجة مباراة ريال مدريد وبرشلونة:

انتهت أحداث مبارة قمة الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة، بنتيجة هدفين مقابل هدف لصالح الفريق الملكي، في لقاء الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإسباني الممتاز، وشهد على اللقاء ملعب كامب نو معقل الفريق الكتلوني.

وقبل نهاية المباراة والوقت الضائع سجل فاسكيز هدف التقدم الثاني لريال مدريد لتنتهى المباراة بفوز المرينجي على البرسا في عقر داره ووسط أنصاره.

وفي الدقيقة الأخيرة من المباراة سجل أجويرو هدف تقليص الفارق في الدقيقة 97 من زمن المباراة.