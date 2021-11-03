نائب وزير الإسكان: افتتاح النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية فى يناير المقبل

جدة - نرمين السيد - وفى مداخلة هاتفية لبرنامج على مسؤوليتى، الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى عبر فضائية صدى البلد، مساء اليوم الأربعاء، أوضح نائب وزير الإسكان أن العاصمة الإدارية تضم بحيرتين الأولى بمساحة 4 أفدنة والثانية 20 فدانا، لافتا إلى أنهما ستخصصان لإجراء بعض الأنشطة الترفيهية والرياضية.

وأوضح أن الوزارة انتهت من كل أعمال البنية التحتية فى النهر الأخضر، وتعمل على الزراعات المحيطة بالمكان فى الوقت الحالى، مشيرا إلى أنه يمر بالعاصمة الإدارية بالكامل بطول 35 كيلومترا، وبمساحة حدائق 1000 فدان تنقسم ما بين 800 فدان مزروعات و200 فدان مناطق خدمية.

وبين أن وزارة الإسكان تعمل فى ميادين العاصمة الإدارية بالكامل والتى تضم نوافير وزراعات على أعلى مستوى، معلنا افتتاح 3 ميادين منها خلال شهر ديسمبر، والانتهاء منها جميعا بنهاية شهر مارس.