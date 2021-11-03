انخفاض الحد الأدنى للتعليم الثانوى «نظام الخدمات» إلى 165 درجة بأسوان

جدة - نرمين السيد - وافق محافظ أسوان أشرف عطية اليوم الأربعاء، على النزول بالحد الأدنى لقبول الطلاب الراغبين فى الإلتحاق بالتعليم الثانوى "نظام الخدمات" للعام الدراسى 2021 / 2022 من 175 درجة إلى 165 درجة.





صرح بذلك وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان خالد قبيصى، مشيرًا إلى أن المحافظ وافق كذلك على فتح فصل مهنى بمدرسة أحمد إبراهيم الشريف الصناعية المشتركة بمجموع حد أدنى 200 درجة، بجانب النزول بمجموع فصول الطاقة الشمسية بمدرسة محمد حسين هلال من 265 درجة إلى 260 درجة لإستيعاب الطلاب الجدد. وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، بأنه تنفيذًا لتوجيهات محافظ أسوان فإنه هناك حرص مستمر على مستقبل أبنائنا الطلاب والسعى لتلبية رغبات أولياء الأمور وفقًا للضوابط والشروط التى تسمح بذلك، مؤكدًا على أنه سيتم دراسة أية طلبات يتقدم بها أولياء الأمور من خلال لجان متخصصة، ويتم رفع الأمر للمحافظ لإتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها بكل شفافية وعدالة بما يصب فى تحقيق الصالح العام.

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