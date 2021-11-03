الإسكان: نقل موظفى الوزارات للحى الحكومى خلال أقل من 30 يوما

جدة - نرمين السيد - وفى مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، على فضائية صدى البلد، أوضح عباس: "إحنا بنتكلم فى 30 يوم من النهاردة، وهيبقى الانتقال على مرحل"، مشيرا إلى أنه يجرى حاليا أعمال الاختبارات النهائية، لتسليم مبانى الحى الحكومى إلى الوزارات.
وشدد نائب وزير الإسكان أن كل الطرق المؤدية إلى الحى الحكومى تم الانتهاء منها، لافتا إلى أن خدمات البنية الأساسية موجودة بالكامل.
وأشار إلى أن كل وزارة سترسل عددا من موظفيها فى البداية إلى المبنى التابع لها فى الحى الحكومى، بحيث يتم إجراء الاختبارات اللازمة للمبنى، والتى قد تستغرق 3 أو 4 أشهر، بحيث يتم بعدها انتقال كافة الموظفين خلال 6 أشهر.
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