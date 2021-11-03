شوقى: مشاركة مصر بإكسبو دبى فرصة كبيرة لتبادل الثقافات

وذكر بيان للوزارة أن شوقى أوضح، خلال زيارته للمعرض، أن الجناح المصرى يضم محتوى هائلا من عظمة التاريخ المصرى والرؤية الجديدة لتحقيق مستقبل أفضل للدولة المصرية، مشيدا بحسن التنظيم وأدوات العرض الحديثة داخل الجناح وهو الأمر الذى جعل من الجناح المصرى قبلة لزائرى إكسبو 2020 بدبى.
وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى إلى أنه سيشارك فى فعاليات "أسبوع التعليم" المقرر عقدها بإكسبو 2020 بدبى خلال شهر ديسمبر المقبل.
جدير بالذكر أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى شارك صباح اليوم فى الجلسة التى تم تنظيمها بالجناح المصرى بإكسبو 2020 بدبى والتى عقدت تحت عنوان "التعليم فى مصر.. من رياض الأطفال إلى سوق العمل".
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