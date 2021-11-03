/659640/بعد-عطله-الأخير-المستمر-لـ-6-ساعات-فيس-بوك-يواجه-مشكلة-جديدة

واجه مستخدمون منصات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"انستجرام"، مشكلة جديدة متمثلة في بطء ومشاكل في استخدامه، وذلك بتاريخ اليوم الاربعاء

يذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي تعطلت في 5 أكتوبر الماضي شملت "واتساب" و"إنستجرام" و"ماسنجر".

وفي 5 أكتوبر، أرجعت فيسبوك، العطل الذي طرأ على خدماتها إلى "تغيير خاطئ في إعدادات" الخوادم.

عطل فيس بوك

جدير بالذكر اصابة موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك"، بعطل وخلل فني في يوم 5 اكتوبر استمر ل 6 ساعات متواصلين، وتسبب في عدم قدرة المستخدمين للنفاذ للشبكة.

و واختلفت مشكلات المستخدمين فالبعض لم يكن في وسعه النفاذ إلى الشبكة بشكل تام أو جزئي، في حين تعذر على البعض الآخر نشر المحتويات، أو التعليقات عبر "فيس بوك"، أو "إنستجرام".

اسباب عطل فيس بوك

كما وقع عدد كبير من نشطاء التواصل الاجتماعي ضحية لرسالة مزيفة منسوبة لفيسبوك.